鉅亨研報 2026-06-04 09:46

「我們要讓美國再次偉大，這包括掌握晶片、能源與關鍵礦產的未來。」——美國總統川普

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，隨著 AI 技術快速發展，全球科技競爭的焦點正從過去單一的晶片與算力競賽，逐步向上游延伸至關鍵資源的掌握。其中，被稱為「工業維他命」的稀土元素，正快速躍升為影響產業競爭力與國家安全的重要戰略資產。

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野村稀土關鍵資源 ETF(009821) 經理人張怡琳進一步表示，隨著 AI 應用全面擴展，從資料中心、高效能運算（HPC），到電動車、國防軍工與太空科技，均高度依賴稀土材料。其中半導體先進製程設備所需的精密零組件、電動車高效馬達的重要磁性材料，以及衛星與火箭系統中的關鍵元件，皆仰賴稀土元素所支撐。稀土在磁鐵、光學材料、電池與各類精密元件中的不可替代性，使其逐漸成為支撐 AI 產業運作的基礎資源之一。

張怡琳觀察指出，AI 發展的競爭正從「算力競爭」轉變為「資源競爭」。過去產業多聚焦於晶片效能與運算能力，但隨著 AI 產業規模快速擴張，市場逐漸意識到，未來限制 AI 成長的關鍵因素，除了算力外，還包括能源供應、電力基礎建設及關鍵礦產穩定性。其中，稀土供應鏈的穩定程度，已被視為影響 AI 產業長期發展的重要變數之一。

張怡琳預估，全球稀土市場規模將由 2024 年約 120 億美元，成長至 2030 年超過 220 億美元，年複合成長率（CAGR）逾 10%，顯示在 AI、電動車及能源轉型等多重需求帶動下，稀土市場正進入長期成長階段。

樓克望分析指出，在地緣政治風險升溫的背景下，稀土的重要性進一步凸顯。目前全球稀土供應鏈高度集中，中國在稀土開採約占 59%，而在中游精煉與下游磁鐵製造的占比則分別高達 91% 與 94%，形成明顯的供應鏈主導優勢。這使稀土不再只是一般原物料，而逐漸被視為具有戰略意義的關鍵資源。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，面對供應鏈集中風險，美國、日本與澳洲等國近年積極推動供應鏈重組，致力建立自主稀土體系。目前美國已有超過 9 家企業投入相關產業，日本則逾 29 家企業進行布局，澳洲亦有超過 10 家企業參與。各國透過政策補助、長期採購協議及產業支持，強化在地生產能力，以降低對單一來源的依賴。市場預期，在政策推動與產能擴張帶動下，未來西方國家稀土供應成長率可望達到 64% 以上，相關企業的長期成長潛力備受關注。此外，美國政府亦進一步將稀土納入國家戰略核心，啟動約 120 億美元的關鍵礦產發展計畫，加速供應鏈在地化。其中，MP Materials 被視為美國「稀土國家隊」的重要代表企業之一，具備完整的稀土供應鏈能力。2025 年美國國防部入股該公司約 4 億美元，取得約 15% 股權，顯示官方對其戰略地位的高度重視。同時，MP Materials 亦與蘋果簽訂長期供應協議，進一步強化其在全球科技產業中的角色。

野村投信表示，整體而言，在 AI、電動車與能源轉型三大趨勢帶動下，稀土需求持續攀升，相關供應鏈的重要性亦同步提升。隨著全球科技競爭格局轉變，未來產業競爭將不再僅止於晶片與技術本身，而是延伸至關鍵資源的掌控能力，稀土已逐步成為新一輪科技與經濟競爭中的核心焦點。全台獨家聚焦關鍵資源布局的野村稀土關鍵資源 ETF(009821)，即將於 6 月 1 日至 6 月 4 日展開募集，投資門檻為新台幣 1.5 萬元。透過低門檻參與全球稀缺資源投資機會，投資人不僅能掌握 AI 產業快速成長的趨勢，更有機會切入驅動科技發展背後的核心稀缺價值鏈，提前布局下一波投資優勢。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))

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