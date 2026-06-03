鉅亨網編譯段智恆 2026-06-04 03:00

美股屢創歷史新高之際，華爾街關注焦點正逐漸從就業市場轉向通膨。儘管市場普遍預期周五 (5 日) 公布的美國 5 月非農就業報告將維持穩健，但在伊朗戰爭推升油價、通膨壓力升高背景下，投資人更關心聯準會 (Fed) 未來是否可能被迫採取更強硬的政策立場。

根據花旗集團 (C-US) 彙整的選擇權市場數據，交易員認為 Fed 將於 6 月 17 日公布的利率決策，是未來一個月影響標普 500 指數最重要的事件，其重要性甚至高於 6 月 10 日公布的消費者物價指數 (CPI) 報告。

‌



相較之下，市場對本周非農就業數據的反應預期相對溫和。選擇權市場押注標普 500 指數當天波動幅度約為正負 0.6%，低於過去一年就業數據公布日平均 0.7% 的實際波動幅度。

市場焦點轉向通膨與利率路徑

市場預估，美國 5 月非農新增就業人數將達 8.5 萬人，失業率維持在 4.3%，平均時薪月增 0.3%。

分析人士指出，只要就業市場維持穩定，投資人對勞動市場的關注度便相對有限，反而更加擔心能源價格上漲是否進一步推升通膨。

The Opportunistic Trader 執行長班奈迪克特 (Larry Benedict) 表示，對交易員而言，就業數據的重要性已不如通膨指標，因為市場正試圖評估通膨將如何影響未來利率走勢。

他指出，若就業數據過於強勁，反而可能讓 Fed 陷入兩難。因為穩健的就業市場意味經濟仍具韌性，也可能加劇需求與價格壓力，使決策官員更難考慮降息。

目前債券市場甚至已開始反映今年可能升息的預期，顯示部分投資人認為 Fed 新任主席華許 (Kevin Warsh) 未來可能需要採取更積極措施來壓制通膨。

近期多位 Fed 官員談話也顯示政策重心逐漸轉向物價風險。Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 上周表示，通膨加速升溫已成為比就業市場更值得關注的議題；克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 則指出，若通膨風險持續升高，未來可能需要進一步緊縮政策。

市場樂見穩健就業 最怕通膨失控

市場普遍認為，只要就業數據落在合理區間，美股仍有機會延續漲勢。

摩根大通市場情報主管泰勒 (Andrew Tyler) 表示，若 5 月新增就業人數介於 7 萬至 10 萬人之間，這是該行交易團隊認為最可能出現的情境，標普 500 指數有望上漲 0.5% 至 1%。

相反地，若新增就業人數低於 4 萬人，標普 500 指數可能下跌 1.5%。不過泰勒估計，出現此情況的機率僅約 5%。

目前市場波動仍維持低檔，衡量市場恐慌情緒的 VIX 波動率指數遠低於代表壓力升高的 20 關卡。隨著第一季財報季接近尾聲，投資人正尋找新的催化劑，以延續標普 500 自 3 月底以來增加逾 11 兆美元市值的漲勢。

Piper Sandler 選擇權主管柯許 (Daniel Kirsch) 表示，目前市場真正擔憂的並非就業過熱，而是通膨持續升高以及利率可能進一步上升。只要就業成長維持在約 10 萬人左右，投資人大致都能接受。