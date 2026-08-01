鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-01 08:49

台股 7/31 狂飆史上最大漲點，電子權值股全面回神，台積電出現近 6 年來第三次漲停作收，而正 2 ETF 表現更為突出，全數飆漲 18% 以上，其中含積量最高的元大台灣 50 正 2(00631L-TW)，以漲幅 18.75% 居冠全市場。

觀察台股漲幅排行，前 4 名全數由台股 ETF 正 2 包辦，00631L 以 18.75% 漲幅居冠，其次則為國泰台灣加權正 2(00663L-TW)、富邦台灣加權正 2(00675L-TW) 與群益台灣加權正 2(00685L-TW)，漲幅分別在 18.33% 至 18.23% 之間。

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法人分析，本波台股因韓國股市去槓桿化、美伊戰爭等疊加因素修正，但整體基本面穩健。經濟部更認為台灣 AI 供應鏈接單強勁，「走得穩、走得遠」，在利空訊息消化後，自然由權值股率先領大盤反攻，2 倍槓桿 ETF 在多頭期間漲勢更加強勢。

而 00631L 表現明顯突出，原因來自於近期為貼近台灣 50 指數正向 2 倍績效，增持權值股台積電 (2330-TW)，依 7 月 30 日 00631L 的申購買回清單，其持有台積電現貨 41.73%、台指期 158.27%，對台積電曝險比重接近臺灣 50 指數中的台積電權重兩倍，約 120.26%，為全市場含「積」量最高的台股商品。

面對本波大幅回檔壓力，護國神山台積電等持續展現韌性，與震央 SK 海力士、三星電子大不同，顯著發揮穩盤功能，統計 7 月以來加權股價指數僅下跌 6.5%，小於日韓股市。

在台積電護體下，00631L 同期間跌幅 12.3%，較其他大盤指數正 2 如 00685L、00663L 的下跌 15% 上下更加抗震，進入反彈階段又有權值股領漲優勢。截至 7/30 近六個月、近一年、近兩年績效表現，00631L 分別以 40.6%、159.9% 與 167.3%，超越 00685L 的 39.4%、157.7% 與 165.2%，且居冠台股正 2 ETF。