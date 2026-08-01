鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-01 09:30

日本最新一輪穩定日元匯率的行動，正對美國公債市場帶來重大且可能令人擔憂的影響。

日元兌美元周四 (30 日) 勁升 3.3%，外媒揣測可能是日本政府為了支撐日元而進場干預。依據帳戶資料以及貨幣市場經紀商的預測分析，日本此次干預規模可能接近 530 億美元，雖然日本政府尚未證實是否進場，但一名知情人士透露，日本確實採取行動支撐兌美元處於 40 多年低點的日元，美國當局也在東京時間凌晨 2 時 30 分左右進行匯率詢價。

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在日元急升之下，美債殖利率飆高，美國 10 年期公債殖利率周五上升逾 9 個基點至 4.735%，創 2023 年以來新高。

布魯金斯研究所 (Brookings Institution) 資深研究員 Robin Brooks 表示，日本為了取得美元，必須出售美國公債，再將所得美元賣出買進日元，以藉此阻止日元貶值。

他說：「在全球公債市場已經承受龐大壓力的情況下，日本債務問題正透過推高美債殖利率外溢至全球市場。」

他表示，日銀多年來透過大量買進公債壓低利率、刺激經濟，卻因此削弱日元。這迫使日本多次進場干預匯市，累計花費逾 1250 億美元，但對支撐日元效果有限。Brooks 直言：「這堪稱政府失能的最佳案例。」

美債市場本身也正承受壓力，因聯準會 (Fed) 主席 Kevin Warsh 堅持不透露政策下一步，使債券交易員只能自行判斷政策方向。

Fed 周三公布利率決議後，美國 2 年期公債殖利率走低、長天期公債殖利率走升，兩者利差擴增至 1990 年代中期以來最大。

美國 30 年期公債殖利率周五進一步攀升至 5.265%，創 2007 年金融危機爆發以來新高。

根據《日本經濟新聞》報導，日本此次干預還包括透過紐約聯準銀行進行所謂「匯率詢價」(rate check)，屬於一種「軟性干預」，即要求交易商提供匯率報價，以測試市場流動性。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席市場經濟學家 Jonas Goltermann 表示，這是「嶄新且相當重要的發展」，他說：「在華許令人困惑的記者會後，美元突然轉弱，再加上日本此次干預，使本輪干預性質與 4 月底的那一次短暫干預有所不同。」

Goltermann 表示，若市場再次質疑美國政策公信力，日本此次干預效果可能比前次更持久。

市場焦點因此重新回到日銀利率政策的前景上。Trading Point XM 資深市場分析師 Charalampos Pissouros 表示，若日本首相高市早苗未來任命更偏鴿派的新任日銀委員，日銀升息可能延後，政策預測也可能下修。