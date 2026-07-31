鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-01 07:40

美光 (MU-US) 股價周五 (31 日) 回落，雖然蘋果 (AAPL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 財報再度證實人工智慧 (AI) 使記憶體需求持續強勁，但市場對利率可能走高的擔憂，削弱投資人樂觀情緒。

美光股價周四股價大漲 18%，周五一度開高上漲，但後來翻黑，終場下跌 5.9%，報每股 823.03 美元。

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三名反對聯準會 (Fed) 維持利率不變的官員，進一步說明支持升息的理由，這讓市場擔心，若利率進一步攀升，將抑制企業與消費者支出，進而衝擊美光產品需求。

美光周五也面臨前日大漲後的獲利了結賣壓，尤其近來市場質疑記憶體景氣榮景是否能延續，導致股價波動加劇。

不過，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在周四盤後的法說會上，消除了市場一部分疑慮。他說：「我們預期 9 月為止一季的記憶體成本還會進一步上揚。」

《華爾街日報》(WSJ) 上周報導，蘋果正遊說川普政府，希望允許其在美國以外市場銷售的裝置使用中國製記憶體晶片。

不過，庫克周四僅保守提及未來可能增加其他記憶體供應商，並未表示蘋果計劃採購中國製記憶體晶片，用於中國市場銷售的產品。這代表市場擔心中國記憶體晶片大量投入市場衝擊美光一事，目前看來仍屬較長期風險。

在此同時，AI 基礎建設支出持續增加，也為記憶體需求提供支撐：亞馬遜周四將資本支出預估 由 2000 億美元上修至 2200 億美元，理由之一正是記憶體晶片成本上升。