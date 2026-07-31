鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-31 17:17

7 月台股大幅震盪、市場波動劇烈，投資人紛紛尋求資產配置防禦契機，適度調配現金流落袋為安。國泰投信最新公告旗下兩大熱門 ETF 第一階段配息金額，國泰永續高股息 (00878-TW) 與國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 配息雙雙大幅調升、刷新掛牌以來歷史新高，分別為 1.01 元、 4.6 元，年化配息率均逾 10%。兩檔 ETF 預計於 8 月 18 日除息，想要參與本次配息的投資人，最後申購日為 8 月 17 日。

國泰00878配息1.01元創新高 00881霸氣配4.6元年化殖利率14%。(鉅亨網資料照)

根據國泰投信最新公告，00878 本季每受益權單位預估配發金額達 1.01 元，相較上季的 0.66 元大幅成長，不僅是首度突破 1 元大關，更創下掛牌以來新高。以今天收盤價 32.43 元計算，單次配息率為 3.11%，推算年化配息率高達 12.46%。

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另一方面，00881 本次預估配息 4.6 元，遠高於上半年的 2.65 元，同樣刷新歷史紀錄。受到強勁基本面與配息消息激勵，00881 今日強勢攻上漲停板、收在 50.6 元，年化配息率衝上 14.33%。

根據投信投顧公會統計，截至 2026 年 6 月底，今年以來全台 ETF 定期定額交易戶數大幅成長 45.9%，顯見投資人偏好以定期定額法降低波動風險。證交所資料亦顯示，00881 定期定額戶數較去年底成長 46.2%，00878 也成長了 12.8%。

值得注意的是，00881 已連續 66 個月名列定期定額交易戶數前十大 ETF；而 00878 自 2020 年 10 月以來，更已連續 69 個月穩居前七名，甚至曾創下連續 11 個月蟬聯定期定額人氣冠軍的紀錄，持續扮演高股息 ETF 中的代表性標的。

國泰台灣科技龍頭 ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，面對震盪行情，與其試圖預測市場高低點，不如透過定期定額建立紀律投資機制。現階段 AI 產業已由晶片延伸至先進製程、IC 設計、AI 伺服器、高速傳輸及電子零組件等完整供應鏈，00881 聚焦台灣科技龍頭企業，能一次布局完整的 AI 成長契機。

國泰投信表示，市場波動無法避免，但透過定期定額搭配適合的 ETF 組合，不僅能在震盪期順利領息落袋為安，更有機會在台股與 AI 產業的長期趨勢中掌握獲利契機。