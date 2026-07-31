鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-31 19:00

企業內部人士對股市的看法，正處於逾 20 年來最悲觀水準，專家指出，市場遲早可能受到這股看空情緒拖累。

內部人大舉賣股 看空程度創21年之最！專家：股市遲早受重力效應拖累 (圖:Reuters/TPG)

企業內部人士通常比一般投資人更了解自家公司前景，因此他們買賣股票的行為向來被視為重要風向球。今年 7 月，這批人出售自家公司股票的規模遠高於買進。

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美國密西根大學財務金融教授、內部人交易研究權威 Nejat Seyhun 指出，他偏好的內部人情緒指標，是計算企業高階主管與董事出現「淨買進」的公司家數，占所有曾發生買賣交易公司的比率：截至 7 月最後一個交易的周三為止，該指標僅 14.8%，若到 7 月底仍維持此水準，將創至少 21 年來最低紀錄。

更令人擔憂的是，Seyhun 研究發現，若內部人大量賣股發生在股市下跌期間，往往是更強烈的利空訊號。這代表企業內部人士普遍認為，股市短期內難以快速反彈，因此沒有必要等待更高價格再出售持股。

7 月以來，美股表現疲弱，費城半導體指數更一度跌入技術性熊市。

內部人看空情緒已持續數年

Seyhun 父子創辦的研究網站 InsiderSentiment.com 資料顯示，企業內部人情緒近年持續轉弱。過去三年來的大多數月份，內部人情緒指標都低於歷史平均值。

儘管如此，美股面對內部人大量賣股仍展現驚人韌性，因此至少目前為止，內部人的悲觀看法仍屬「過早」。

然而 Nejat Seyhun 認為，股市遲早仍將受到這股內部人看空情緒的「重力效應」影響，而且發生時間可能比市場預期更早。

大型股內部人最悲觀

在整體偏空氛圍下，民生必需品是少數內部人近期轉為偏多的產業。但這也未必是好消息，理由是民生必需品屬防禦型類股，通常只有在市場即將走弱時，才會出現相對優異表現。

除了民生必需品以外，目前只有原物料與公用事業兩大類股出現內部人淨買進。