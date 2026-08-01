鉅亨網編譯羅昀玫 2026-08-01 08:10

《巴隆週刊》報導，輝達 (NVDA-US) 週五 (31 日) 股價收漲 2.9% 至每股 200.75 美元，推升市值至 4.86 兆美元；在蘋果財報公布後股價重挫之際，輝達市值重新超車蘋果，奪回全球市值冠軍寶座。

輝達重新超越蘋果 奪回全球市值王寶座 (圖：shutterstock)

蘋果先前一度登上全球市值冠軍，但週四公布財報後遭遇賣壓，週五盤中跌幅一度達 10%，尾盤收斂部分跌幅，市值降至約 4.51 兆美元。

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亞馬遜將全年資本支出預測由 2,000 億美元上調至 2,200 億美元，同時淡化自研 AI 晶片與輝達之間的競爭關係。

亞馬遜執行長賈西 (Andrew R. Jassy) 在財報電話會議上表示，公司與輝達維持深度合作，並將繼續把旗下雲端運算平台 AWS 打造成運行輝達晶片的最佳環境。他指出，在可預見的未來，仍有大量客戶會持續採用輝達處理器。

不過，亞馬遜自研晶片帶來的潛在威脅並未消失。市場近期傳出，亞馬遜可能把原本主要供 AWS 內部使用的 Trainium AI 晶片直接銷售給客戶，進一步擴大與輝達的競爭範圍。

賈西證實，越來越多客戶有意在 AWS 雲端服務之外，單獨取得亞馬遜的 AI 訓練技術與晶片。公司正與相關客戶展開討論並評估可行性，他認為未來確實有機會推動這項業務。