輝達重新超越蘋果 奪回全球市值王寶座
鉅亨網編譯羅昀玫
《巴隆週刊》報導，輝達 (NVDA-US) 週五 (31 日) 股價收漲 2.9% 至每股 200.75 美元，推升市值至 4.86 兆美元；在蘋果財報公布後股價重挫之際，輝達市值重新超車蘋果，奪回全球市值冠軍寶座。
蘋果先前一度登上全球市值冠軍，但週四公布財報後遭遇賣壓，週五盤中跌幅一度達 10%，尾盤收斂部分跌幅，市值降至約 4.51 兆美元。
另一方面，亞馬遜 (AMZN-US) 的財報與資本支出計畫，再度凸顯輝達晶片在人工智慧 (AI) 熱潮中的重要地位。
亞馬遜將全年資本支出預測由 2,000 億美元上調至 2,200 億美元，同時淡化自研 AI 晶片與輝達之間的競爭關係。
亞馬遜執行長賈西 (Andrew R. Jassy) 在財報電話會議上表示，公司與輝達維持深度合作，並將繼續把旗下雲端運算平台 AWS 打造成運行輝達晶片的最佳環境。他指出，在可預見的未來，仍有大量客戶會持續採用輝達處理器。
不過，亞馬遜自研晶片帶來的潛在威脅並未消失。市場近期傳出，亞馬遜可能把原本主要供 AWS 內部使用的 Trainium AI 晶片直接銷售給客戶，進一步擴大與輝達的競爭範圍。
賈西證實，越來越多客戶有意在 AWS 雲端服務之外，單獨取得亞馬遜的 AI 訓練技術與晶片。公司正與相關客戶展開討論並評估可行性，他認為未來確實有機會推動這項業務。
儘管大型雲端業者持續發展自研 AI 晶片，輝達目前仍穩居產業龍頭，並重新成為全球市值最高的上市公司。
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