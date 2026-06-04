鉅亨買基金 2026-06-04 16:27

近年亞洲股市站上全球投資焦點，從台灣、日本到韓國，背後共同受惠題材包含 AI 伺服器、記憶體循環、半導體設備與光通訊。分清楚亞洲股票基金有什麼不同，選出適合自己的標的，才能掌握最佳投資機會。

基金比較》亞洲科技股站上風口，四檔亞股科技基金怎麼選？ (圖:shutterstock)

1. 亞洲科技基金的投資風格分析

亞洲科技基金看似都在搭 AI 浪潮，但四檔基金的投資風格差異明顯。 統一新亞洲科技能源基金與復華亞太神龍科技基金配置較為接近，兩者皆同時布局半導體、記憶體與 AI 資料中心供應鏈。 統一新亞洲科技能源基金在資料中心供電、PCB / 電子材料與光通訊題材更突出，復華亞太神龍科技基金則較偏記憶體、IC 設計與資料中心相關供應鏈。

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相較之下， 第一金亞洲科技基金聚焦東北亞半導體供應鏈，摩根太平洋科技基金則布局中國、台灣、日本、韓國四大科技重鎮 ，除半導體外，也納入平台、網通與電池等標的，投資範圍更全面。

2. 投資國家比一比

從主要國家配置來看，四檔基金雖然都以亞洲科技股為核心，但布局邏輯並不相同。 第一金亞洲科技最貼近東北亞半導體供應鏈 ，主要配置在日本、韓國與台灣，受半導體、記憶體與電子零組件景氣影響較深。 統一新亞洲科技能源基金及復華亞太神龍科技基金則在台灣、日本、美國之間配置相對均衡 ，不只掌握亞洲科技股，也參與美國 AI 基建與光通訊等題材。 摩根太平洋科技則是四檔中中國比重最突出的基金，投資範圍更偏向廣義太平洋科技 ，除硬體外，也涵蓋平台、網通等題材。

3. 持股配置比一比

從持股產業分布來看， 四檔基金主要持股皆集中在科技硬體相關產業 ，包含半導體產品與設備、電子設備儀器及組件、通訊設備、電氣設備與電腦周邊設備等。其中， 第一金亞洲科技基金的半導體產品與設備比重最高 ，前十大持股包含台積電、SK 海力士、三星電子與半導體設備股，最貼近台日韓半導體與記憶體循環。其餘三檔基金的產業配置差異相對不大，皆同時涵蓋半導體、電子設備與 AI 基礎建設相關供應鏈。 統一新亞洲科技能源基金與復華亞太神龍科技基金配置較為接近 ，兩檔基金都納入 Kioxia、Bloom Energy、台光電等標的，可共同 受惠於記憶體循環、AI 伺服器擴建與資料中心供電需求。摩根太平洋科技基金配置相對更分散 ，除台積電、SK 海力士等半導體持股外，也納入台達電、新加坡電信、KDDI、新易盛、寧德時代等廣義科技標的，投資範圍較不侷限於 AI 硬體供應鏈。

4. 投資績效比一比

從報酬表現來看， 四檔基金皆受惠亞洲科技與 AI 供應鏈行情，但風險報酬特性不同。統一新亞洲科技能源基金 近 1 至 5 年累積報酬率皆遠高於亞太區股票同類平均，主要受惠於其積極布局 AI 基建擴散鏈，不過中長期最大跌幅也較深，顯示 高成長題材仍伴隨較高波動 。

復華亞太神龍科技基金與第一金亞洲科技基金近 1 至 5 年表現同樣明顯優於資訊科技股票基金平均。 復華亞太神龍科技基金近年報酬表現突出，但最大跌幅也較深。第一金則偏台日韓半導體循環 ，近 2 年及 3 年最大跌幅低於同類平均，表現相對均衡。

摩根太平洋科技基金 報酬表現相對溫和，主要因配置較分散，並未完全押注 AI 硬體或半導體供應鏈。雖然其近 2 至 3 年相對 MSCI 亞洲科技指數的 Beta 為 1.2，表示仍會隨科技股行情起伏，但最大跌幅低於同類平均，可見其分散布局中國平台、通訊服務、電池、半導體與網通等題材，在部分市場修正階段有助降低單一題材回檔衝擊。

鉅亨投資策略

四檔基金雖然都聚焦亞洲科技，但投資風格與風險特性不同。統一新亞洲科技能源基金與復華亞太神龍科技基金兼具半導體記憶體與 AI 基建供應鏈，成長彈性較高，但波動也較明顯。第一金亞洲科技基金半導體鏈純度較高，適合看好台日韓科技硬體循環的投資人。摩根太平洋科技基金配置較分散，涵蓋平台、網通與通訊等科技題材。整體而言，投資人選擇亞股科技基金時，不宜只看報酬率高低，也應搭配最大跌幅、持股集中度與自身風險承受度，選擇符合投資目標的基金。

鉅亨精選基金

精選基金 A09025 統一新亞洲科技能源基金 申購 A23088 復華亞太神龍科技基金 申購 A03020 第一金亞洲科技基金 申購 B08006 摩根太平洋科技基金 申購

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