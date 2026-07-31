AI晶片產能快被搶光！供應鏈進入「預付款時代」：簽千億美元鎖定 半導體權力格局正在重塑

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 14:05

全球 AI 晶片的競爭已經超越單純的架構與算力比拼，悄然下沉至供應鏈深處一場關於「稀缺產能」的隱秘戰爭。

(圖:shutterstock)

從晶圓代工、HBM、先進封裝到硅光材料，未來三到五年的核心產能正被重量級企業以預付款、長約 (LTA) 甚至股權投資的形式大規模鎖定，這不僅標誌著傳統買賣關係的終結，更預示著半導體產業權力格局的根本性重構。

‌



從輝達累計高達 1190 億美元的供應鏈承諾，到美光的 16 份戰略客戶協議，再到三星與博通開創的「記憶體 + 代工 + 封裝」一體化交付，Soitec 的矽光材料供給所收取的預付款，無不證明產能已不再是買賣關係，而是戰略資產。

輝達堪稱此中模範。截至今年 4 月，其製造與供應承諾總額高達 1190 億美元，其中 950 億美元將於當前財年支付，本月也再與封測巨頭 Amkor 簽署 15 億美元協議，提供預付款助其擴充美國先進封裝產能，並協調技術路線圖。

這種策略早已延伸至光互連領域；輝達向 Coherent 投資 20 億美元，並簽署數十億美元採購協議，鎖定未來產能，其競爭壁壘已從 CUDA 軟體生態擴展至動用現金組織供應鏈的系統能力。

記憶體大廠則選擇以合約鎖定未來。美光已簽署 16 份「照付不議」(Take-or-Pay) 戰略客戶協議，剩餘履約義務約 1000 億美元，並收取約 180 億美元現金預付款，鎖定未來 20% 的 DRAM 與三分之一的 NAND 產量。這些設有價格上下限的協議，料將佔美光總營收 50% 以上，極大增強其定價權與抗週期能力。

SK 海力士同樣跟 10 家左右客戶簽下五年長約，該公司 HBM4 出貨放量助推上半年營收首破 100 兆韓元，大幅年增 257%。

最具顛覆性的是三星與博通的合作。雙方於 7 月簽署備忘錄，打算到 2030 年在記憶體、代工、封裝領域投入超 2000 億美元，這打破了傳統採購模式。

過去，博通必須分別向不同廠商採購邏輯晶片、HBM 並外包封裝，如今三星憑藉其獨有的「端到端」半導體能力，提供涵蓋 2 奈米製程、2.5D/3D 集成的「一體化交付」，這標誌著長期綁定已從單點產能，升級為整條 AI 晶片製造體系的深度融合。

綁定潮更向上游蔓延。矽光材料龍頭 Soitec 披露，其光子 SOI 銷售額年增率翻倍，正收取客戶預付款以擴產，這釋放出強烈信號：即便共封裝光學 (CPO) 尚未放量，其核心基材產能已被提前預訂。

驅動變革的是，AI 晶片形態與產業邏輯的根本轉變；一，AI 加速器已成為高度複雜的系統工程，涉及先進製程、HBM、2.5D/3D 封裝、矽光晶片等多個環節，任一環節缺料皆可導致整線停擺。台積電董事長魏哲家坦言，先進封裝產能緊張已限制客戶增長，並因此將 2026 年資本開支上調至 600 億美元以上，其中一成至兩成投向封裝測試；二，AI 產能日益專用化，HBM 堆疊、封裝設計、測試程序均需與特定客戶協同定制，供應商不敢僅憑市場預測盲目擴產；三，晶片迭代速度與建廠週期嚴重錯配，迫使客戶以長約換取供應確定性。

專家分析指出，新法則正在重塑產業生態。對上游廠商而言，預付款帶來擴產資金、穩定稼動率與可預測現金流，但也犧牲了現貨價格暴漲時的利潤彈性，並加深對重量級客戶的依賴。

對輝達、博通等巨頭，鎖定產能意味著確保出貨節奏、掌握技術定義權，但必須承擔需求不及預期時的合約違約風險與鉅額資金佔用。

衝擊最大的恐怕是中小晶片企業。當主要大廠以五年合約和百億預付款圈定核心資源後，中小公司可能面臨無產能可買、價高者得、交期延長甚至被迫使用落後製程困境。「設計出晶片」已不再是唯一門檻，能否憑藉資產負債表鎖定供應鏈，正成為新的生死線。

至於長約是否會終結半導體週期，專家給出否定答案，認為長約僅改變了風險表現形式。從過去的庫存積壓、價格暴跌，轉為未來的合約重談、預付款減值與產能閒置。

更需警惕的是「重複預訂」風險，客戶為防缺貨可能向多家供應商過度下單，誤導全行業擴產。魏哲家表示，台積電如今不僅聽取客戶需求數字，更核查數據中心建設進度與電力部署，以防晶片最終變為庫存。