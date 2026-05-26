鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-26 15:33

今年 2 月 12 日威力彩開出高達 13.5 億元頭獎，由兩注均分，每注各得稅前獎金 6.77 億元，分別獎落新北板橋與新竹市。台灣彩券總經理謝志宏今（26）日首度揭露板橋中獎人的神祕身分，這名幸運兒為一位年約 50 歲、在民營企業上班的女性。有趣的是，她因為個性「生性樂觀、處事有點迷糊，且物質欲望不高」，差點就與高額財富擦身而過。

整理冬衣翻到6.77億！史上最淡定頭獎得主「塞包包忘鞋櫃」靠台彩協尋救回。（鉅亨網記者張韶雯攝）

謝志宏透露，這位板橋幸運兒當時僅花費 100 元以「電腦選號」投注一組便精準中獎。她在農曆年前買完彩券後，隨手放進外套口袋的紅包袋裡，回家收進衣櫃後便忘得一乾二淨。

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直到 4 月下旬天氣回暖，她在家中收拾冬天的衣服，剛好摸到口袋裡的彩券，又巧合看到媒體披露台彩發布協尋頭獎幸運兒的新聞稿，這才驚覺自己就是引發全台尋人啟事的得主，趕在兌領期限前成功救回這筆鉅款。

台彩分享，這位中獎人領獎時的行徑極為淡定，直接塞在隨身的包包裡平時帶進帶出。甚至在來中國信託領獎的前一天，她去媽媽家拜訪，竟然把裝有 6.77 億元彩券的包包忘在媽媽家的鞋櫃上沒帶走。面對謝志宏驚訝詢問，她仍樂觀地回答：「是我的就是我的，不是我的，也無法強求。」

這名物慾極低的幸運兒在對談過程中，得知公益彩券能協助弱勢，當下便慷慨捐出 1 億元彩金委託中國信託慈善基金會做公益，並指定包了 50 萬元大紅包，透過台彩的整套 SOP 代勞，親自向開出頭獎的板橋「福泰彩券行」致謝。