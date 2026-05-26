鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-26 18:48

小米集團 (01810-HK) 周二 (26 日) 公布的 2026 年第一季財報顯示，公司正面臨嚴峻的財政與市場考驗。受核心零組件價格飆升及電動車業務初期投入影響，當季度收入按年下降 10.9% 至 991.42 億元人民幣，為近三年來首次季度營收衰退。

〈財報〉小米首季利潤重挫近六成 晶片成本攀升與汽車市場激戰成主因(圖:shutterstock)

其中，股東應占利潤更大幅倒退 56.8% 至 47.23 億元，遜於市場預期；經調整淨利潤則為 60.72 億元，按年減少 43.1%。

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智慧型手機：記憶體成本危機與出貨下滑

小米智慧型手機業務受到全球記憶體晶片荒的嚴重打擊。由於三星及 SK 海力士等主要供應商優先生產 AI 數據中心所需的高階記憶體，導致傳統記憶體成本激增。受此影響，小米首季手機出貨量按年減少 19.2% 至 3,380 萬部。

儘管公司透過優化產品矩陣，推動平均售價 (ASP) 升至歷史新高的 1,310.1 元，但仍無法抵銷零部件價格上漲帶來的毛利率壓力。

電動車與創新業務：高增長下的巨額虧損

電動車業務已成為小米的第二增長曲線，首季「智能電動汽車及 AI 等創新業務」收入達 198.64 億元，占總收入 20%。期內共交付 80,856 輛新車，其中 Xiaomi SU7 與新推出的 YU7 系列維持強勁需求。然而，受補貼減少、零部件成本上漲及研發投入影響，該分部經營虧損達 31 億元，毛利率下降至 20.1%。

AI 與研發：在逆境中持續投入

儘管利潤受壓，小米仍維持高額研發投入。首季研發開支按年增長 33.4% 至 90 億元，研發人員數創下 26,048 人的歷史新高。公司除了升級 AI 模型「MiMo」外，也積極展示人形機器人技術，試圖透過 AI 賦能機器人處理複雜現實任務。

市場信心：啟動 200 億元股份回購