鉅亨網編譯段智恆 2026-05-26 19:30

中國AI人才被「鎖國」？阿里、DeepSeek高層出國得先過官方這關(圖：REUTERS/TPG)

根據知情人士透露，中國政府部門近期已開始對從事先進 AI 研發、且被認定對國家具戰略重要性的個人祭出海外旅行限制。相關人士若欲出國，需事先取得主管機關批准。

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報導指出，受到影響的人士包括 AI 新創創辦人、研究人員以及企業高層主管，但目前尚不清楚限制範圍有多廣，也未明確說明將涵蓋哪些職位或層級。

中國過去已對部分敏感領域人員實施出境限制，例如大學研究人員、核能科學家以及國有企業高層等。國企高階主管與中共官員的護照，通常由官方統一保管。不過，這次限制進一步延伸至民間科技企業，被視為較不尋常的舉措。

知情人士表示，北京當局如今不僅依據職位高低或任職單位判斷，還會根據個人在 AI 領域的重要性進行評估，並將其列入管制名單。

此舉也反映中國正將頂尖 AI 工程師視為攸關國家競爭力的核心資源。隨著 ChatGPT 掀起生成式 AI 熱潮，中國大量頂尖 AI 人才多集中於科技巨頭與民間新創公司，北京對相關技術與人才流動的警戒也同步升高。

不過，相關限制恐衝擊中國 AI 企業的人才招募與留才能力。外界也擔憂，北京對科技產業的干預正持續加深。

報導提到，北京近期要求 Meta(META-US) 撤回對 AI 新創 Manus 約 20 億美元的收購案，也加劇市場對官方介入的疑慮。由於 Manus 原本創立於中國，後來遷至新加坡，該交易在中國引發技術與人才流失爭議。

英國《金融時報》(FT) 此前曾報導，中國當局已禁止 Manus 兩名共同創辦人離境，同時調查該起交易。作為後續措施之一，北京也開始限制美國資金投資敏感科技企業。