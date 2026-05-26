鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-26 14:17

台股今 (26) 日早盤指數以 44097.63 點改寫歷史新高，但目前市場變數還有美伊戰事局勢發展不明的干擾，同時，在電子股的近三日股價漲幅過大乖離之下，引發市場的獲利了結賣壓湧出，加上主將台積電 (2330-TW) 股價承壓，大盤站不穩 4 萬 4000 點，大盤終場收在 43525.37 點，下跌 119.03 點，成交值 1 兆 4732.23 億元，則創下歷史天量。

〈台股盤後〉天量天價衝破4萬4 台積電軟腳跌破2300元 翻黑收跌119點。(鉅亨網記者張欽發攝)

5 月 26 日台積電終場下跌 40 元或 1.73%，收盤報 2270 元，較昨日下跌 40 元，若扣除台積電影響大盤跌點 317.76 點，台股指數仍上漲 198.73 點。

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今天類股族群中，AI、機器人及重電表現仍強勁，欣興 (3037-TW) 盤中股價站上 1085 元，創新高，成為爲第一檔的 IC 載板千金股；金融也有表現。而就匯市表現上 ，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.459 元、升值 1.1 分，成交金額 8.19 億美元。

依外電報導，截至 25 日台灣股市的總市值已爬升至 4.95 兆美元，且同時印度的股市總市值則滑落至 4.92 兆美元。這項歷史性的消長，意味著台灣股市已正式躍升為全球第五大股票市場，國際排名僅次於美國、中國大陸、日本及香港。資深證券分析師簡伯儀指出，大盤仍由多方控盤，且 OTC 人氣匯聚，整體 OTC 指數表現優於集中市場，後勢仍不看壞。

今天台股大盤由 4708.89 點開出，以 44097.63 點改寫歷史新高，最低 43349.77 點，收盤報 43525.37 點，下跌 119.03 點，成交值 1 兆 4732.23 億元。其中電子類股下跌 0.45%，占大盤成交 82.42%，金融股指數上漲 1.52%，占大盤成交比重 2.42%，漲幅最大爲電機機械指數，漲幅達 2%，占大盤成交比重 2.41%。

在今天大盤台積電收盤下跌，以上漲 1.12% 或 25 元作收，收盤報 2255 元；被動元件股國巨 (2327-TW) 因遭處置交易，收盤下跌 30 元或 4.34%，收盤報 661 元。

而 AI 算力競賽引爆高速傳輸銅箔基板 (CCL) 需求大幅擴張，各廠包括在海內外大舉擴張產能以因應需求，也因此推升 CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 的訂單人手，亞泰金屬目前訂單直透 2028 年，股價今日盤中以 697 元創新天價。收盤報 651 元。

在現階段包括台光電 (2383-TW)）、台燿 (6274-TW)、聯茂 (213-TW) 都有大幅擴充產能的投資計畫，明顯對 CCL 設備廠亞泰金屬營運有利。而牧德 (3563-TW) 盟友的 AOI 檢測設備廠鏵友益 (6877-TW) 鎖住漲停價 176.5 元作收。