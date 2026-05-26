鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 18:47

台股多頭氣勢如虹，近 2 個月來已漲了 1 萬點，元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 恰好在 3 月底完成分割，完美搭上這波牛市順風車，帶動規模及股東數創高。專家指出，相較於動輒面臨追繳、斷頭危機的傳統融資工具，正 2 產品其實具備更強的抗震韌性，雖然無法採定期定額投資，但社群上掀起一套靠券商「智能條件單」功能就能解套的教戰。不過，槓桿型 ETF 並非人人打開 App 就能直接下單，必須符合適格條件，並簽署風險預告書才能交易。

根據彭博資訊統計至 2026 年 4 月底的數據，近十年臺灣 50 指數報酬率為 482%，優於加權股價指數的 364% ；而 00631L 在單日 2 倍與長期複利效果的帶動下，近十年累積報酬率更飆到 3311.6%，展現出強勁的長線威力。

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台股指數 5 月強勢站上 4 萬點，今 (26) 日盤中一度衝上 44097 點刷新歷史新高，許多投資人想放大槓桿時，常會在「融資操作」與「買進正 2 ETF」之間做抉擇。不過，從資金結構來看，正 2 ETF 本質上其實比融資更具「抗洗出場」的韌性。

過去投資人若是用融資買股票或借貸操作，當遇到市場大回檔時，會面臨被券商「追繳保證金」、甚至「強制斷頭」的危機，必須被迫在低點實現虧損。近期各大券商因市場過熱，融資額度普遍吃緊 (依法只能借六成)，使得借貸難度大增。

相反地，00631L 等槓桿型 ETF 是由專業團隊在內部利用期貨保證金進行槓桿操作，對散戶投資人而言，買進正 2 ETF 屬於現股交易，沒有斷頭、被券商追繳、個人融資利息的壓力。若長線堅定看好台股，即使買在相對高點遇到回檔，也比較抱得住，不容易在震盪中被洗出場。

槓桿與反向型 ETF 追求的是「單日」正向 2 倍或反向 1 倍的報酬目標，雖然不能直接設定每個月 1 日、10 日自動扣款，不過，有網友建議，可以利用證券 App 內建的「智能條件單」功能，自行打造變相的定期定額或逢低布局策略。

其運作邏輯非常簡單，投資人只要在券商 App 中設定好觸發條件，例如設定「當 00631L 價格從波段高點下跌 5%、10% 時，自動觸發買進指定股數或張數」，並可設定高檔分批獲利，例如「當價格反彈上漲 10% 時，自動觸發賣出指定部位」。

專家指出，這種做法不僅能落實「高拋低吸」的紀律，更融合策略交易的精髓，非常適合沒有時間盯盤、卻想參與槓桿複利效果的投資人。

目前市場上主流且有開放針對台股、ETF 設定「智慧條件單」的證券公司包括元大證券、凱基證券、玉山證券、永豐金證券、第一金證券、國票證券及元富證券 (今年 4/6 已與台新證券合併)。

提醒投資人，買進槓桿型 ETF 並不是打開 App 就能直接下單，依據規定，一般投資人首次購買槓桿 / 反向型 ETF(策略交易型產品)，必須符合適格條件之一，並簽署槓桿反向 ETF 風險預告書後始得交易：

已開立信用交易帳戶。 最近一年內委託買賣認購 (售) 權證成交達十筆 (含) 以上。 最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨、選擇權交易契約成交達十筆 (含) 以上。