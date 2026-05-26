鉅亨網記者陳于晴 台北
台股多頭氣勢如虹，近 2 個月來已漲了 1 萬點，元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 恰好在 3 月底完成分割，完美搭上這波牛市順風車，帶動規模及股東數創高。專家指出，相較於動輒面臨追繳、斷頭危機的傳統融資工具，正 2 產品其實具備更強的抗震韌性，雖然無法採定期定額投資，但社群上掀起一套靠券商「智能條件單」功能就能解套的教戰。不過，槓桿型 ETF 並非人人打開 App 就能直接下單，必須符合適格條件，並簽署風險預告書才能交易。
根據彭博資訊統計至 2026 年 4 月底的數據，近十年臺灣 50 指數報酬率為 482%，優於加權股價指數的 364% ；而 00631L 在單日 2 倍與長期複利效果的帶動下，近十年累積報酬率更飆到 3311.6%，展現出強勁的長線威力。
台股指數 5 月強勢站上 4 萬點，今 (26) 日盤中一度衝上 44097 點刷新歷史新高，許多投資人想放大槓桿時，常會在「融資操作」與「買進正 2 ETF」之間做抉擇。不過，從資金結構來看，正 2 ETF 本質上其實比融資更具「抗洗出場」的韌性。
過去投資人若是用融資買股票或借貸操作，當遇到市場大回檔時，會面臨被券商「追繳保證金」、甚至「強制斷頭」的危機，必須被迫在低點實現虧損。近期各大券商因市場過熱，融資額度普遍吃緊 (依法只能借六成)，使得借貸難度大增。
相反地，00631L 等槓桿型 ETF 是由專業團隊在內部利用期貨保證金進行槓桿操作，對散戶投資人而言，買進正 2 ETF 屬於現股交易，沒有斷頭、被券商追繳、個人融資利息的壓力。若長線堅定看好台股，即使買在相對高點遇到回檔，也比較抱得住，不容易在震盪中被洗出場。
槓桿與反向型 ETF 追求的是「單日」正向 2 倍或反向 1 倍的報酬目標，雖然不能直接設定每個月 1 日、10 日自動扣款，不過，有網友建議，可以利用證券 App 內建的「智能條件單」功能，自行打造變相的定期定額或逢低布局策略。
其運作邏輯非常簡單，投資人只要在券商 App 中設定好觸發條件，例如設定「當 00631L 價格從波段高點下跌 5%、10% 時，自動觸發買進指定股數或張數」，並可設定高檔分批獲利，例如「當價格反彈上漲 10% 時，自動觸發賣出指定部位」。
專家指出，這種做法不僅能落實「高拋低吸」的紀律，更融合策略交易的精髓，非常適合沒有時間盯盤、卻想參與槓桿複利效果的投資人。
目前市場上主流且有開放針對台股、ETF 設定「智慧條件單」的證券公司包括元大證券、凱基證券、玉山證券、永豐金證券、第一金證券、國票證券及元富證券 (今年 4/6 已與台新證券合併)。
提醒投資人，買進槓桿型 ETF 並不是打開 App 就能直接下單，依據規定，一般投資人首次購買槓桿 / 反向型 ETF(策略交易型產品)，必須符合適格條件之一，並簽署槓桿反向 ETF 風險預告書後始得交易：
已開立信用交易帳戶。
最近一年內委託買賣認購 (售) 權證成交達十筆 (含) 以上。
最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨、選擇權交易契約成交達十筆 (含) 以上。
元大投信提醒，槓桿型 ETF 追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。
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