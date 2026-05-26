鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 13:01

最新數據顯示，俄羅斯央行黃金儲備今年以來持續銳減，4 月單月再減 20 萬盎司 (約 6.2 公噸)，今年前 4 月累計降幅達 90 萬盎司，創 2002 年來最大單月及前四月跌幅，總持有量降至 2304.76 公噸，創 2022 年 3 月以來新低。

賣金求生！俄政府赤字壓頂 央行連4月減持 4月降幅創24年來之最(圖:shutterstock)

長期以來，俄國央行是黃金淨買家，2002 年至 2025 年間累積購入逾 900 公噸黃金，從未在單月售出超過 3.1 公噸，此番連續拋售被視為應對西方制裁與戰事延燒下的超常規操作。

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Freedom Finance Global 首席分析師 Natalia Milchakova 指出，出售黃金主要用於彌補預算赤字，而截至 3 月底，俄國聯邦預算赤字已達 4.6 兆盧布，在低油氣收入與出口疲弱導致外匯短缺情況下，央行需變現部分儲備，並將貴金屬換成人民幣等友好貨幣充實外匯部位。

數據顯示，1 月國際金價創歷史新高（每盎司逾 5,500 美元）時，俄國央行出售 30 萬盎司黃金，估算進帳約 14.1 億至 16.8 億美元，且即便經過拋售，受金價大漲帶動，俄國黃金儲備帳面價值 1 月仍增長 23% 至 4027 億美元。

分析師 Nikolai Dudchenko 認為，為支應國防開支、能源進口與匯率支撐，此類出售可能還會持續。

值得注意的是，俄國國內黃金需求同步暴增。莫斯科交易所 4 月黃金交易量較去年同期大增逾 350% 至 42.6 公噸，其中以本幣計價成交額暴增 500% 達 5344 億盧布，反映民眾為規避盧布貶值瘋搶實體黃金。