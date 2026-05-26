賣金求生！俄政府赤字壓頂 央行連4月減持 4月降幅創24年來之最
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，俄羅斯央行黃金儲備今年以來持續銳減，4 月單月再減 20 萬盎司 (約 6.2 公噸)，今年前 4 月累計降幅達 90 萬盎司，創 2002 年來最大單月及前四月跌幅，總持有量降至 2304.76 公噸，創 2022 年 3 月以來新低。
長期以來，俄國央行是黃金淨買家，2002 年至 2025 年間累積購入逾 900 公噸黃金，從未在單月售出超過 3.1 公噸，此番連續拋售被視為應對西方制裁與戰事延燒下的超常規操作。
Freedom Finance Global 首席分析師 Natalia Milchakova 指出，出售黃金主要用於彌補預算赤字，而截至 3 月底，俄國聯邦預算赤字已達 4.6 兆盧布，在低油氣收入與出口疲弱導致外匯短缺情況下，央行需變現部分儲備，並將貴金屬換成人民幣等友好貨幣充實外匯部位。
數據顯示，1 月國際金價創歷史新高（每盎司逾 5,500 美元）時，俄國央行出售 30 萬盎司黃金，估算進帳約 14.1 億至 16.8 億美元，且即便經過拋售，受金價大漲帶動，俄國黃金儲備帳面價值 1 月仍增長 23% 至 4027 億美元。
分析師 Nikolai Dudchenko 認為，為支應國防開支、能源進口與匯率支撐，此類出售可能還會持續。
值得注意的是，俄國國內黃金需求同步暴增。莫斯科交易所 4 月黃金交易量較去年同期大增逾 350% 至 42.6 公噸，其中以本幣計價成交額暴增 500% 達 5344 億盧布，反映民眾為規避盧布貶值瘋搶實體黃金。
專家表示，俄國央行此舉與新興市場部分國家為彌補財政缺口而動用儲備的邏輯一致，但在地緣政治高壓與軍費膨脹背景下，其「賣金換現、轉持友好貨幣」的操作模式，正重塑俄羅斯主權儲備結構。
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