高檔震盪選股好難？雲端巨頭加碼到2028 富達點名3大核心領跑台股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-10 08:53

台股近期展現強勢動能，市值躍升至全球第 6 名，並於歷史高檔區間持續震盪 。富達投信分析，大型雲端巨頭在 AI 基礎建設投資擴張，已看至 2028 年的結構性變革下，台股基本面依然穩健，建議投資策略應聚焦三大方向：具技術領先地位的產業龍頭、受惠規格升級的關鍵供應鏈，以及評價遭低估的潛力標的 。透過深入研究企業競爭力與體質，投資人可在市場波動中尋求兼具韌性與長期回報的投資組合 。

高檔震盪選股好難？雲端巨頭加碼看到2028 富達點名3大核心領跑台股。（圖: shutterstock）

富達台灣成長基金資深基金經理白芳苹表示，全球大型雲端巨頭在 AI 領域的資本支出預計在 2026 年達到 7,000 億美元，較去年增長近 70% 。這波浪潮不僅能見度已延伸至 2028 年，更帶動從運算架構、先進封裝、散熱到高速傳輸等硬體規格的全面提升 。隨著 AI 應用從訓練階段邁向推論，半導體與零組件價值鏈正持續擴張 。

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台灣企業憑藉卓越的技術整合能力，在全球 AI 生態系中扮演核心角色 。白芳苹指出，隨製程複雜度提升，產業集中度將向具備創新能力的領先企業靠攏 。此外，AI 的應用已由單一產業循環擴散至機器人、工業自動化、自動駕駛、電動車及低軌衛星等多元場景，為電子產業提供更具結構性的成長動能 。

針對市場關注的評價問題，富達分析指出，台股目前交易於 2027 年預估盈餘約 17 倍本益比，相較於過往多頭高點約 21 倍的水平，仍具備顯著的上行潛力 。在布局細節上，除了晶圓代工與半導體設備等龍頭外，亦看好因 AI 帶動規格升級的載板、PCB、CCL、散熱等領域；至於受到短期波動影響、價值被低估的工業自動化標的，同樣值得關注 。