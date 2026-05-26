鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-26 18:33

台股今 (26) 日早盤指數以 44097.63 點改寫歷史新高，但主將台積電 (2330-TW) 股價承壓，大盤站不穩 4 萬 4000 點，大盤終場收在 43525.37 點，下跌 119.03 點，成交值 1 兆 4732.23 億元。三大法人合計買超 473.94 億元。

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5 月 26 日三大法人，外資買超 355.49 億元，為連續第四天買超；投信買超 69.34 億元；自營商賣買超 49.09 億元；三大法人合計買超 473.948 億元。在期貨市場方面，外資交易口數淨額爲空單 2874 口，未平倉口數爲空單 54391 口。

在匯市方面，今天新台幣兌美元匯率以 31.451 元作收、升值 1.9 分，成交金額 19.3 億美元。上午新台幣以 31.450 元開出，盤中最高 31.404 元，最低 31.490 元。

集中市場外資今天買超較多的個股爲，聯電、力積電、富邦金、華邦電、南亞、金寶、旺宏、京元電子、國泰金、康舒。集中市場外資今天賣超較多的個股爲，群創、友達、彩晶、華南金、英業達、中鋼、長榮航、華航、廣達、台泥。

集中市場投信今天買超較多的個股爲，台新新光金、華南金、長榮航、廣達、兆豐金、英業達、長榮、晶技、台灣大；集中市場投信今天賣超較多的個股爲，仁寶、聯電、國泰金、富邦金、玉山金、遠東新、元大金、凱基金、華通、京元電子。

集中市場自營商今天買超較多的個股爲，華邦電、南亞、三商電、國巨、京元電、長榮航、力積電、聯茂。集中市場自營商今天賣超較多的個股爲，群創、彩晶、友達、中信金、矽格、英業達、康舒、宏碁、仁寶、華新。