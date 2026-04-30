鉅亨研報
野村臺灣新科技 50 (00935)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 隨著 2026 年 4 月 21 日完成最新一輪指數定期審核，野村臺灣新科技 50 (00935)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 所追蹤的「臺灣創新科技 50 指數」再次展現緊扣產業脈動與科技趨勢的設計精神。本次調整在維持整體產業架構穩健的前提下，透過成分股的精準更迭，進一步強化對半導體核心與次世代通訊領域的布局，呼應台灣科技產業在全球 AI 浪潮中的關鍵地位。
野村投信投資策略部副總經理樓克望分析表示，從產業結構觀察，本次換股雖維持權重變動於溫和區間，但方向相當明確。其中，「電子－半導體」類股權重由 57.4% 小幅提升至 58.7%，再次突顯半導體在 AI、高效能運算與先進製程需求持續擴張下，仍是支撐台灣科技產業成長的核心引擎；「電子－通信網路」權重同步上調，反映指數持續看好高速傳輸、資料中心與低軌衛星等長期趨勢，而對動能相對趨緩的產業比重則適度調整，體現汰弱擇強、與時俱進的編制精神。
樓克望進一步檢視本次新增成分股，可發現指數明確押注 AI 關鍵供應鏈與中長期趨勢。新納入企業多集中於 ASIC 設計、先進製程相關矽智財、記憶體，以及 AI 光通訊等領域，且近三年平均研發費用率明顯高於被剔除個股，顯示指數編制邏輯並非僅追逐短線題材，而是持續納入具備技術護城河與研發能量的企業。相對地，被刪除的成分股多數在近期研發投入或成長動能上轉弱，透過定期汰換，有助於指數維持長期競爭力。臺灣創新科技 50 指數專注於創新科技菁英、並透過持續優化投資組合，驗證「高研發投入可轉化為企業長期競爭力」的投資邏輯。
從野村臺灣新科技 50 (00935)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人林怡君表示，AI 已由題材期正式邁入商用與擴產並進的成長階段。近期美國科技巨頭持續上修 AI 資本支出規模，雲端服務供應商加速擴建資料中心，而台灣 AI 供應鏈在先進製程、記憶體、光通訊、電源管理與高階封裝等環節，訂單能見度仍維持高檔。
林怡君進一步指出，AI 應用即便仍在探索最佳商業模式，但算力、資料中心與能源需求已高度確定，關鍵零組件與產能仍呈現結構性供不應求，使具技術門檻與產業地位的企業成為資金優先布局的對象，也加速市場內部的汰弱留強。
林怡君表示，本次指數調整正是在這樣的產業背景下進行，透過精準換股，持續深化半導體與次世代通訊兩大核心布局，確保投資組合緊扣 AI 長期成長主軸。她指出，台灣在全球 AI 生態系中具備先天供應鏈優勢，只要 AI 資本支出維持在高檔運行，相關產業的結構性成長動能仍相當明確。
展望後市，林怡君認為，在 AI 商用加速落地與科技硬體全面升級的長期趨勢下，00935 所聚焦的 AI 類股，包括先進製程與矽智財、記憶體、化合物半導體與電源管理等半導體族群，以及受惠高速傳輸、低軌衛星與資料中心建設的通信網路類股，搭配 AI PC 與邊緣運算帶動的電腦及週邊設備升級循環，將有助於指數在多變的市場環境中，持續掌握 AI 主升段的成長機會，同時透過定期檢視與汰弱留強，兼顧動能延續與投資品質。
提醒投資人，ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬。因此，投資人投資 ETF 除需了解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
【野村投信贊助刊登】
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
下一篇