鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-20 12:30

《CNBC》報導，隨著美國長天期公債殖利率持續飆升，市場開始擔憂黏著通膨與偏鷹派利率預期，可能進一步衝擊股市與其他風險資產。滙豐 (HSBC) 策略師警告，美國公債目前已進入「危險區」。

美債殖利率進入「危險區」？策略師警告恐衝擊股市(圖：Shutterstock)

美國公債周二 (19 日) 賣壓加劇，30 年期公債殖利率升破 5.19%，創 2007 年以來最高水準。10 年期公債殖利率則逼近 4.69%。

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截至美東時間晚間 9 點 10 分，30 年期公債殖利率上升不到 1 個基點至 5.184%。10 年期公債殖利率則報 4.667%。

他們警告，若市場持續重新定價最終利率預期，殖利率可能「進一步深入危險區」，並導致風險資產短期走低。

滙豐認為，目前市場仍相對具韌性，主要因為企業獲利成長依舊強勁、市場估值在伊朗衝突升溫前已部分修正，以及投資人普遍認為中東衝突主要只會影響油價。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，目前殖利率走勢在心理層面具重大意義，特別是在 30 年期公債標售殖利率自 2007 年以來首次突破 5% 之後。

不過，他認為目前市場狀況仍屬於「黃色警戒」，尚未進入「紅色警戒」。

Sosnick 指出，若 10 年期殖利率升向 4.65% 以上，或 30 年期殖利率逼近 5.5%，可能引發更劇烈的市場壓力。