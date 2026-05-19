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AI狂潮迎大考！輝達財報恐引爆3550億美元市值波動

鉅亨網編譯段智恆

輝達 (NVDA-US) 將於周三 (20 日) 美股盤後公布 2026 會計年度第一季財報，選擇權市場顯示，投資人正為財報後可能出現的大幅波動預作準備。根據市場推算，輝達財報公布後，單日市值波動幅度可能高達 3,550 億美元，反映市場雖然仍看好人工智慧 (AI) 熱潮，但也開始提高風險防禦意識。

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AI狂潮迎大考！輝達財報恐引爆3550億美元市值波動(圖：REUTERS/TPG)

根據選擇權價格推估，輝達股價周四 (21 日) 可能出現約 6.5% 的漲跌幅，意味市值可能單日增減約 3,550 億美元。雖然高於今年 2 月財報前隱含的 5.6% 波動幅度，但仍低於歷史平均約 7.6% 的財報後波動水準。


市場分析認為，這代表投資人對輝達財報已不像過去那麼緊張，但 AI 投資熱潮是否過熱的疑慮仍未完全消失。

選擇權市場仍偏多 資金押注輝達續創驚喜

選擇權數據顯示，市場整體仍偏向看多輝達。ORATS 創辦人 Matt Amberson 指出，投資人近期對 AI 與資本支出 (Capex) 風險開始變得有些「過度安心」。

部分交易更顯示市場對輝達財報抱持高度樂觀態度。市場周一出現一筆 2.5 萬口的買權價差交易，押注輝達股價未來兩周可能上漲約 16%，挑戰每股 260 美元水準。

Susquehanna 衍生性商品策略主管 Chris Murphy 表示，近期輝達選擇權市場已開始偏向買權 (Call) 需求，顯示投資人不再只是購買避險部位，而是積極參與股價上漲機會。

Murphy 指出，市場如今願意支付更多權利金押注科技股續漲，相關情緒已從今年 3 月的 5 年低點，迅速反彈至 5 年高點。

輝達今年股價已累計上漲約 19%，雖低於費城半導體指數同期約 57% 的漲幅，但仍明顯優於標普 500 約 8% 的表現，持續是 AI 交易核心指標股之一。

半導體漲多後 市場開始提高避險需求

儘管市場對輝達仍維持樂觀，但近期半導體與 AI 相關 ETF 避險需求同步增加，也反映部分資金開始進行獲利了結。

市場人士指出，AI 與半導體族群經過大漲後，目前市場對輝達財報的期待已非常高，這也意味財報門檻正持續提高。

投資人除了關注營收與獲利表現，更聚焦資料中心需求、大型雲端服務商資本支出、毛利率與未來財測等關鍵指標，因為這些因素將決定 AI 熱潮能否延續。

Murphy 表示，目前半導體類股已成為市場最擁擠的交易之一。選擇權市場雖顯示投資人仍願意追價輝達，但另一方面，也開始對其他漲多的 AI 與晶片股進行避險，甚至逐步獲利了結。

市場同時也開始擔憂，若 AI 資料中心建設速度放緩，或大型科技公司資本支出成長降溫，可能影響整體 AI 供應鏈需求。

因此，這次輝達財報除了檢驗公司本身成長力道，也將成為市場重新評估 AI 交易熱度的重要觀察指標。


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