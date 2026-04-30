鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-30 17:02

儘管美國聯準會 (Fed) 於本 (4) 月會議決議維持利率不變，但市場對今 (2026) 年利率判讀卻更加霧裡看花，除了通膨風險讓 Fed 政策難以快速轉向，決策官員對未來政策鋪陳也出現明顯分歧。鉅亨買基金今 (30) 日認為，短線雖偏鷹可能性較高，但隨著 AI 帶動的效率提升逐步反映於成本端，Fed 仍保有至少 1 碼降息空間，從能源自主性及 AI 領先的考量，建議資產配置仍以美國為布局核心。

鉅亨買基金總經理張榮仁分析，本次會議表面上維持利率不變，但投票結果卻透露罕見訊號：8 位委員支持維持利率並保留彈性，1 位主張立即降息，另有 3 位雖同意不變但反對偏寬鬆措辭，形成近 34 年來少見的「三方分裂」，這不僅代表對降息時點看法分歧，更顯示聯準會內部對「是否應提前釋出寬鬆訊號」缺乏共識。

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張榮仁進一步指出，這樣的分裂格局，將使即將接任的聯準會主席華許，在政策初期更可能採取偏鷹立場，以強化市場對央行獨立性的信任，「當政策共識不足時，新任主席通常不會選擇冒進，而是先建立可信度」，即便市場期待降息，短期內政策語調仍可能維持保守，避免過早釋放寬鬆訊號引發市場誤判。

不過，張榮仁認為，若僅從短期鷹派角度解讀政策仍不完整，關鍵在於如何同時理解「短期通膨壓力」與「中長期降通膨趨勢」，短期來看，能源價格、中東局勢及供應鏈變動，仍可能推升通膨；但中長期而言，AI 所帶動的自動化與生產效率提升，正逐步改變成本結構，形成抑制通膨的重要力量。

張榮仁強調，在企業加速導入 AI 的趨勢下，生產力提升速度可能超出市場預期，進而壓低單位成本並減緩服務價格上行壓力，「AI 不是題材，而是正在改變通膨結構的核心變數。」這也意味著，Fed 未來仍保有政策調整空間，今年至少仍有降息一碼的可能性。

整體而言，鉅亨買基金認為，當前利率政策雖偏向短線鷹派，但降息空間並未消失。在資產配置上，建議投資人仍以美國市場為核心。一方面美國能源自主性較高，油價波動影響相對可控；另在 AI 投資與應用層面具備領先優勢，更有機會同時受惠於生產力提升與通膨趨緩的雙重紅利，在利率前景未明之際，掌握長期結構趨勢，將是穿越不確定環境的關鍵。