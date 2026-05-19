鉅亨網編譯段智恆 2026-05-20 00:30

美國周二 (19 日) 宣布制裁超過 50 個與伊朗有關的實體與船舶，包括伊朗外匯交易所、能源運輸油輪，以及位於中國、香港與阿聯的相關企業，持續加大對德黑蘭施壓，要求伊朗重返談判桌並重新開放荷姆茲海峽。

美國財政部表示，此次制裁鎖定伊朗外匯機構 Amin Exchange 及其相關企業網絡，指控其協助受制裁伊朗人士進行數億美元跨境金融交易。遭制裁對象涵蓋多家設於中國、香港與阿拉伯聯合大公國的公司。

‌



此外，美方也制裁 19 艘涉及伊朗石油運輸的船舶，鎖定所謂的「影子船隊」(Shadow Fleet)。華府指控，伊朗長期透過這類船隊規避國際制裁，持續出口原油並取得外匯收入。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，財政部正透過名為「經濟狂怒」(Economic Fury)的行動，系統性瓦解伊朗的地下金融體系與影子船隊。他並警告，全球金融機構必須提高警覺，防止伊朗利用國際金融系統從事破壞性活動。

川普政府近期持續擴大對伊朗制裁力道，希望迫使德黑蘭接受新協議，並重新開放遭封鎖的荷姆茲海峽。美方將此次經濟制裁行動命名為「經濟狂怒」，呼應美軍先前對伊朗展開的「史詩狂怒」(Operation Epic Fury) 軍事行動。

貝森特稍早也呼籲美國盟友，更積極執行對伊朗與其他「惡意行為者」的制裁措施，強調「沒有任何藉口可以鬆懈」。