鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-20 13:10

近一週以來，AI 概念股與動能型資產的漲勢明顯降溫，多檔熱門標的再度出現顯著回檔，南韓 KOSPI 指數也同步走弱。

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另一方面，美國公債殖利率持續攀升，30 年期美債期貨需求疲弱，即便國際油價回落，市場仍未重新押注聯準會轉向寬鬆立場。

高盛表示，其量化模型目前對風險資產依舊偏空，原因在於模型對債市波動極為敏感，而當前債券市場的震盪程度仍持續升高。

該行進一步指出，市場接下來最可能出現的「痛苦交易」未必是美股全面下跌，而可能是全球市場風格輪動，例如歐洲斯托克 50 指數表現超越標普 500 指數。

近期半導體類股轉弱，也被視為市場情緒降溫的早期訊號。高盛分析，美國科技股、半導體、AI、加密貨幣、光通訊與電力等板塊，先前在高 Gamma 環境下形成強烈追價循環，也就是股價越漲，避險買盤被迫持續加碼，進一步推高市場漲勢。

然而，目前多項情緒指標已來到偏高區間。高盛風險偏好指標升至多年高位，散戶資金流入速度加快，槓桿型半導體 ETF 規模更在短短約六週內接近翻倍，市場累積大量「影子 Gamma」部位。

高盛警告，整體市場如今愈來愈依賴 AI 題材持續升溫來支撐估值與情緒，一旦 AI 熱潮開始降溫，市場波動幅度與震盪頻率恐明顯加劇。

與此同時，龐大的債券與 IPO 發行潮，正逐漸成為壓在股市、債市與政府融資體系上的共同壓力來源。

目前市場正吸收數千億美元規模的投資等級公司債發行，而這些籌資資金，多數將投入 2026 年高達約 7,000 億美元的 AI 資本支出計畫。

市場預估，未來相關支出總額甚至可能突破 2 兆美元，但不少 AI 基礎建設投資短期內仍難以產生可觀自由現金流。

另一方面，美國財政赤字持續惡化，也意味著政府仍需維持大量公債發行，使整體市場供給壓力居高不下。

高盛全球投資研究團隊預估，今年美國 IPO 募資規模可能逼近 1,600 億美元，部分大型上市案最快將於 6 月中旬啟動。

該行指出，根據過往經驗，在大型發行潮來臨前，市場流動性往往會持續被抽離，進而對股市表現形成壓力。

此外，中東局勢反覆，也使市場對地緣政治利多逐漸出現「疲乏反應」。

美東時間 18 日，美國總統川普於社群平台表示，應卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領導人要求，已決定暫緩原訂 19 日對伊朗展開的軍事行動，消息一出後，國際油價回吐前一日部分漲幅。