鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-20 06:20

《Yahoo Finance》報導，漲多終究會回跌——這句話如今正在 2026 年最火熱交易之一上演：半導體股。

費城半導體指數周二 (19 日) 雖小幅反彈，但周一創下 3 月底低點以來最大兩日跌幅。

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儘管在 AI 記憶體超級循環與資料中心硬體需求暴增推動下，晶片公司財報表現亮眼，但半導體族群如今仍難逃殖利率飆升帶來的衝擊。

美國 10 年期公債殖利率已升至 12 個月高點 4.61%，市場對通膨升溫的擔憂持續加劇。

殖利率上升對動能型科技股尤其致命，因為這類股票的高估值，很大程度建立在未來現金流折現後的價值之上。

當相對安全的固定收益資產殖利率急升時，市場用來折算未來企業獲利的折現率也會同步上升，進而壓縮股票估值倍數。這也促使機構投資人將資金從昂貴且擁擠的科技股，轉向風險較低、吸引力提升的債券市場。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師 Peter Oppenheimer 在最新報告中指出，「雖然債券殖利率正在上升，但調整速度更值得關注，這可能觸發股市修正。」

他表示，「過去殖利率急劇變動時，通常伴隨股市負報酬。各國政府借貸規模激增，也是推升全球長天期殖利率的重要因素之一。」

他補充，「當私人部門資本支出同步增加時，各國政府競相籌資，政治發展可能迅速削弱市場對政府融資能力的信心。若殖利率自目前水準進一步大幅上升，將對股市投資人構成重大風險。」