〈美股盤後〉30年美債殖利率創19年新高 標普連三黑 輝達財報前夕走弱

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-20 05:31

30年美債殖利率創19年新高 標普連三黑 輝達財報前夕走弱 (圖：shutterstock)

市場賣壓主要來自債市波動。美國 10 年期公債殖利率再度升破 4.6%，30 年期公債殖利率盤中一度觸及 5.2%，觸 19 年新高，顯示市場對通膨與利率前景憂慮升溫。

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近期荷姆茲海峽封鎖疑慮推升油價，市場擔心能源成本上升恐重新帶動通膨壓力，使投資人開始討論聯準會 (Fed) 是否可能重新轉向更鷹派立場，甚至不排除升息可能。

在高利率預期升溫下，成長股首當其衝，尤其 AI 類股估值再度受到市場檢視。

輝達將於週三盤後公布財報，市場對這家全球市值最高企業寄予高度期待。由於輝達被視為 AI 投資熱潮的重要風向球，其財報與展望不僅牽動半導體族群，也可能左右整體市場情緒。

美國總統川普週一表示，美國與伊朗正展開「嚴肅談判」，且伊朗核計畫達成協議的機率「非常高」。美國副總統范斯 (JD Vance) 週二稱，美國已向伊朗提出明確條件，即德黑蘭必須永久放棄發展核武，否則美方不排除重啟軍事行動。

美股週二 (19 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 322.24 點，或 0.65%，報 49,363.88 點。

那斯達克指數下跌 220.02 點，或 0.84%，報 25,870.71 點。

S&P 500 指數下跌 49.44 點，或 0.67%，報 7,353.61 點。

費城半導體指數上漲 2.98 點，或 0.03%，報 11,305.50 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 127.12 點，或 0.74%，報 16,979.00 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭跌多漲少。Meta (META-US) 下跌 1.41%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.34%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.08%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.84%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 2.40%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 3.49%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 跌超 2.09% 至每股 384.90 美元。

Google 將在年度 I/O 大會上展示一系列全新 AI 創新技術與模型，包括 Gemini 模型 Omini 和 3.5 Flash，以及 AI 代理 Gemini Spark。

部分投資人選擇在 AI 晶片龍頭輝達即將公布財報前提前獲利了結，輝達 (NVDA-US) 走低 0.77% 至每股 220.61 美元，連續第三個交易日收黑。

根據選擇權持股數據，市場預期輝達在財報發布後的隔日股價可能出現約 6.5% 的漲跌幅，較 2 月財報前預期的 5.6% 有所擴大。

美光 (MU-US) 週二反彈逾 2% 至每股 698.74 美元，終止連續三個交易日跌勢，花旗看多美光，將其目標價上修至 840 美元，預估 DRAM 價格明年暴漲 200%。瑞穗證券則維持美光「買入」評級，上調目標價至 800 美元。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.38% 至每股 298.97 美元，蘋果硬體主管 Johny Srouji 對硬體開發部門進行重大管理層重組，期許加快未來設備的研發進程並實現自研晶片與產品團隊的更緊密整合。

華爾街分析

巴克萊全球研究部主席 Ajay Rajadhyaksha 在報告中指出，在美國債務增速持續快於經濟成長、通膨壓力升溫，加上缺乏推動財政改革政治意願的情況下，市場幾乎找不到看多長天期債券的理由。

近期半導體股回檔更像是漲多後的整理，而非基本面惡化。Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 研判，這波修正是「史詩級漲勢後合理的喘息」，尤其發生在全球最大晶片股輝達即將公布財報前幾個交易日，更具市場指標意義。

Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 指出，市場在輝達即將公布亮眼財報與展望前夕出現反轉，時機點相當值得關注。