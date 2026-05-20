鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 12:50

特斯拉 (TSLA-US) 週二 (19 日) 下滑超 1% 至每股 404.11 美元，連續四日下挫，市場將壓力指向 SpaceX 啟動首次公開募股 (IPO) 計畫，引發投資人對資金分流、馬斯克管理重心轉移，以及「馬斯克經濟圈」 (Muskonomy) 估值邏輯改變的擔憂。

SpaceX IPO威脅「馬斯克經濟圈」溢價 特斯拉連跌四天 (圖：shutterstock)

長期以來，特斯拉一直是散戶投資人參與馬斯克企業版圖的唯一上市標的，但隨著 SpaceX 即將上市，這項獨特優勢正面臨挑戰。

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華爾街分析師指出，SpaceX 已被視為全球太空產業龍頭，不僅具備高成長潛力，且直接競爭者有限，相較之下，特斯拉目前正面臨電動車需求放緩與市場競爭升溫壓力，使部分資金開始重新評估配置方向。

市場也擔憂，馬斯克未來可能將更多精力投入 SpaceX。此時特斯拉正處於關鍵轉型階段，包括自駕車、機器人與 AI 業務布局，都仍需大量投入與執行。

另一方面，特斯拉估值仍處高位。

(圖片：shutterstock)

資料顯示，特斯拉預估本益比約達 195 倍，為標普 500 指數中第二昂貴個股。市場目前給予的高估值，很大程度建立在 Robotaxi、自駕技術及人形機器人等未來業務預期上。

不過，這些領域競爭正快速升溫，包括 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Waymo，以及中國電動車廠，都正加速布局相關市場。

華爾街認為，SpaceX 上市後將首次形成「馬斯克概念股」內部競爭局面，投資人不再只能透過特斯拉押注馬斯克願景，而是有了新的投資載體。

這種資金競爭效應甚至促使馬斯克考慮特斯拉與 SpaceX 潛在合併的可能性。