鉅亨研報
台股在 AI 浪潮帶動下屢創新高，不過隨著指數來到高檔，未來市場波動恐將明顯放大。野村投信表示，現階段 AI 超級循環仍處於基礎建設初期，台股長線趨勢未變，投資人可聚焦 AI 基本面、供應鏈瓶頸與產業輪動機會，並善用主動式台股 ETF，透過多元配置、分批布局與定期定額，參與台股長多行情，同時降低短線震盪對投資組合的影響。野村投信於台北、台中、高雄三地舉辦「全台巡迴投資講座」，最終站台北場由野村投信投資策略部主管樓克望、副總經理但漢遠、頂尖基金經理人游景德，以及知名財經主持人詹璇依組成黃金陣容，全方位解構台股結構性新契機。
AI 需求撐基本面 台股長線仍有支撐
台股今年在 AI 題材推升下強勢走高，市場對下半年行情仍偏樂觀看待。野村投信投資策略部主管樓克望指出，台股後市仍具備多項利多支撐，首先，AI 超級循環仍處於初期，全球基礎建設投資持續擴張，台灣憑藉先進製程、散熱、CCL、PCB 等完整 AI 供應鏈，受惠題材多元，相較其他市場更具競爭優勢。
其次，AI 需求已實際反映在出口與經濟成長上，受惠 AI 帶動資通訊、電子零組件出口強勁，今年第一季出口金額達 1,957 億美元、創歷史新高；台灣今年經濟成長率也上修至 9.64%，甚至有機會挑戰 10%，顯示本波台股行情並非單靠資金推升，而是有出口、企業營收與總體經濟基本面支撐。
第三，企業獲利也持續上修，根據野村投信 414 檔股票池預估，2026 年台股 EPS 年增率約 50%，較前月 44% 進一步上修，其中電子產業成長動能尤為明確。加上台股本益成長比（PEG）低於 1，評價相較美國、歐洲、中國等主要市場仍具吸引力。
最後，資金面也成為台股重要底氣，2023 年以來投信法人持續加碼台股，加上散戶融資餘額增加，內資買盤成為穩盤力量；其中，台灣 ETF 規模更由 2016 年底約 0.26 兆元，成長至 2026 年 4 月約 9.18 兆元，可望持續帶動台股表現。
野村投信投資策略部副總但漢遠則強調，目前 AI 發展不會重演網路泡沫，而是全球產業升級的長期趨勢。現階段仍屬 AI 基礎建設初期，未來還有應用普及、殺手級產品問世等長期商機，因此 AI 投資不會只是短短一、兩年的行情，而是一場可能持續十年以上的產業革命。
AI 投資進入基建黃金期 三大供應鏈瓶頸受矚目
樓克望分析，目前全球 AI 投資最大驅動力，仍來自大型雲端服務商（CSP）持續增加 AI 基礎建設資本支出。野村投信預估，美國四大 CSP 今年資本支出將達 6,300 億美元以上，若再納入甲骨文及中國大型雲端業者，整體 AI 投資規模將更加龐大，也意味台灣供應鏈仍將是全球主要受惠者。
其中，樓克望最看好三大供應鏈瓶頸，首先是先進產能，台積電 2026 年先進製程與 CoWoS 先進封裝已接近滿載，2027 年新增產能也幾乎提前被客戶預訂，除輝達外，AMD、博通等國際大廠也積極搶產能，供不應求短期難解。
第二是 AI 關鍵材料，包括玻纖布、銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）及 ABF 載板等。隨 AI 晶片對耐熱度、傳輸速度與訊號穩定度要求提高，高階材料成為伺服器升級關鍵；尤其新世代 GPU 推升 PCB 層數增加、CCL 與玻纖布規格升級，供應鏈持續吃緊，相關廠商也具備成本轉嫁能力，可望支撐毛利率與獲利表現。
第三是記憶體，AI 訓練與推論效能高度仰賴高效能記憶體，在供應商維持相對紀律擴產下，景氣循環有望拉長，也有利支撐價格走勢。DRAM、NAND 及 AI 伺服器相關記憶體供應鏈，仍是 AI 投資循環的重要受惠環節。尤其美光最新財報再次顯示，AI 帶動的高頻寬記憶體及資料中心記憶體需求仍明顯高於供給，大型 CSP 也透過長約及預付款鎖定供應，凸顯 AI 基礎建設需求仍遠高於供給。
此外，包括 HVDC 高壓直流供電、液冷散熱、測試探針卡、光通訊及 CPO 等新技術，也將隨 AI 基礎建設全面升級而受惠，成為下一波 AI 供應鏈的重要投資主軸。
高檔波動加劇 分批布局與多元配置更重要
但漢遠認為，台股中長期趨勢仍偏向上，短線震盪是多頭市場中的正常現象，只要 AI 基本面沒有改變，長線行情仍值得期待。不過，隨著指數站上 4 萬點後波動放大，操作上更應重視分散配置，避免過度集中單一個股或產業。
他建議，投資人可採取「大跌大買、小跌小買」策略，若市場出現拉回，可分批布局；若行情持續走高，也可透過定期定額持續投入，避免因等待最佳買點而錯失長線機會。根據彭博統計近 10 年台股表現，加權指數回檔時進場並持有一段時間，報酬通常優於一般投資情境；若在回檔 10% 以上時買進，後續反彈力道更為明顯，例如持有 120 日平均漲幅可達 13% 以上，持有 240 日平均漲幅更達 33% 以上。
樓克望進一步指出，定期定額同樣能發揮長期複利效果。根據彭博回測，自 2003 年以來，以台灣加權指數含息報酬計算，每月固定投入 1 萬元、持續投資 10 年，即使僅投資大盤，平均年化報酬率仍約可維持 6% 至 7%，顯示長期紀律投入有助淡化短線波動影響。
但漢遠也提醒，除了 AI 題材外，投資人也可納入非科技產業及具息收優勢的高股息族群，透過電子、傳產、金融等多元配置，掌握不同產業輪動機會，同時降低投資組合波動，兼顧收益、成長與抗震能力。
主動式台股 ETF 人氣紅不讓 追求超額報酬機會
面對 AI 供應鏈快速輪動，樓克望表示，今年台股投資一大趨勢，就是主動式 ETF 快速崛起。隨著 AI 商機從晶圓代工擴散至先進封裝、PCB、CCL、記憶體、散熱、電源管理及光通訊等領域，受惠族群越來越多，市場輪動速度也明顯加快。若僅被動追蹤指數，未必能即時掌握產業變化，而主動式 ETF 可依企業基本面、產業趨勢與市場輪動靈活調整持股，成為投資人參與台股行情的重要工具。
目前市場已有 16 檔台股主動式 ETF 上市，投資人可依自身目標與風險承受能力，選擇適合產品。但漢遠表示，主動式台股 ETF 大致可分為四大類型，包括優選策略型、市值／未來領袖型、純成長／動能型，以及收益強化型。
其中，優選策略型結合量化模型與基本面研究，兼顧收益與成長，適合希望降低波動、追求靈活配置的投資人，例如 00980A 主動野村臺灣優選 (本基金之配息來源可能為收益平準金)；市值／未來領袖型聚焦大型權值股，或具長線成長潛力的中型股，適合看好 AI 趨勢並希望參與權值股行情的投資人，例如 00985A 主動野村臺灣 50。
純成長／動能型積極布局中小型黑馬股或 AI 高成長族群，追求資本利得，較適合風險承受度高的積極型投資人；收益強化型則兼顧配息與成長，除布局領息族群，也納入具成長性的企業，提供希望兼顧現金流與資本增值的投資人更多選擇，例如 00999A 主動野村臺灣高息 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
樓克望表示，在 AI 長線趨勢延續下，透過主動式基金或主動式 ETF 參與市場，可結合專業團隊研究能力，追蹤 AI 供應鏈變化、掌握產業輪動與企業獲利修正，進一步追求超額報酬。野村投信投資團隊長期追蹤超過 400 家上市櫃企業，持續掌握全球 AI 供應鏈、企業獲利與產業景氣變化，透過研究團隊汰弱留強，在波動加劇的市場環境中，更有機會提升投資組合表現。
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