鉅亨網編譯段智恆 2026-07-30 00:00

荷蘭國際集團 (ING) 表示，若聯準會 (Fed) 決定維持利率不變，市場先前為防範升息而建立的美元部位可能反轉，使美元重新跟隨油價走低。

《彭博》美元現貨指數周三 (29 日) 小跌不到 0.1%，已連續第四個交易日接近持平，對近期油價劇烈波動幾乎毫無反應。美元指數與布蘭特原油期貨的 60 日滾動相關性，也降至 3 月底以來最低水準。

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ING 策略師 Francesco Pesole 表示，美元的韌性將在 Fed 決策公布後面臨重大考驗。若 Fed 按兵不動，投資人可能解除為預防意外升息而建立的美元多頭部位，使美元重新反映油價下跌所釋出的訊號。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，交易員今年持續看多美元，目前對美元的樂觀程度已升至 2015 年以來最高。美國對伊朗發動攻擊後，全球能源運輸受到干擾，推升國際油價，也引發通膨可能失控的疑慮，促使市場押注 Fed 將採取更強硬的貨幣政策。

儘管油價隨長達半年的美伊戰事進展反覆波動，市場目前已完全反映 Fed 在 9 月升息的可能性。至於周三會議，利率交換市場仍以維持利率不變為基本預期，但估計 Fed 立即升息的機率約為 34%。

道明證券 (TD Securities) 同樣警告，若 Fed 維持利率不變，美元可能走低，但跌幅將取決於聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票結果，以及有多少官員主張升息。