台股

〈聯電法說〉Q2本業、業外雙收 EPS 3.39元締新猷 上半年賺近半股本

鉅亨網記者魏志豪 台北

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (29) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠本業穩健回升，加上業外投資與股息收入挹注將近 302 億元，推升單季稅後純益達 422.6 億元，創下歷史新高，季增 161.3%，年增 316.2%，每股稅後純益 3.39 元，累計上半年達 4.68 元。

cover image of news article
聯電示意圖。(圖：擷取自官網)

聯電第二季營收 687.33 億元，季增 12.6%，年增 17%，毛利率 32.5%，季增 3.3 個百分點，年增 3.8 個百分點，營益率 21.8%，季增 3.3 個百分點，年增 3.4 個百分點，稅後純益 422.6 億元，季增 161.3%，年增 316.2%，每股稅後純益 3.39 元。


聯電上半年營收 1,297.71 億元，年增 11.3%，毛利率 30.9%，年增 3.2 個百分點，營益率 20.2%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 584.31 億元，年增 250.3%，每股稅後純益 4.68 元。

聯電執行長王石表示，第二季晶圓出貨量較上季成長 10.6%，主要受惠於通訊及消費性電子的強勁需求，進一步推升產能利用率至 85%。22/28 奈米製程營收續創歷史新高，其中 22 奈米銷售佔第二季整體營收達 17.5%。


文章標籤

聯電財報創高毛利率業外

相關行情

台股首頁我要存股
聯電102.5-9.69%
聯電 ADR17.36-9.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
聯電

62.5%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty