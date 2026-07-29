鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 16:10

過去幾年，華爾街總能在聯準會 (Fed) 利率會議期間提前鎖定結果，但在 7 月這場會議，懸念被留到了最後。

兩周前，市場一致押注維持 3.5%—3.75% 利率不變，美國 6 月通膨降溫未觸及鷹派官員劃定的升息紅線，但美伊停火破裂推高能源價格後，7 月升息預期自上星期重新「自我發酵」。

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截至台灣時間周三 (29 日) 下午 3 時 40 分，芝商所 FedWatch 數據顯示，Fed 本周升息機率約 %，遠高於近年同期的零意外常態。

目前，華爾街對於 Fed 此次議息會議主要聚焦在以下四大看點：

一、升息與否：不變是基線，爆冷是博弈

維持不動仍是最可能情境：符合 6 月 CPI 指引、Fed 官員近期表態，華許兩週前在國會作證 5 小時也未釋出行動訊號，但若最終升息將標誌著政策重大轉向，否決 FOMC 內「維穩派」優勢，未來官員指引效力打折。更微妙的是，白宮一年來「利率過高、通膨已控」的主張，以及華許雖跟川普唱反調，但也粉碎「唯馬首是瞻」傳言。

野村與美銀均指出，若爆冷，升息依據將不在 FOMC 前置訊號，而是在華許個人是否借能源衝擊重訂 2% 通膨目標的公信力。

二、異議票數：2—4 張鷹派票定短線生死

分析人士預估，即便維持利率不變，反對票規模將主導市場反應。沃勒、庫克已表態「通膨停滯則考慮緊縮」，今年有投票權的克利夫蘭聯準銀行總裁哈馬克、達拉斯的蘿根鷹味最濃，後者主張「適度提高政策利率以平衡風險」，哈馬克直言「可能需要升息」。

市場主流猜測哈馬克、蘿根將投票支持升息，若再有人加入，股債雙殺機率驟升。上次會議零異議，今晚若出現 3 張以上升息異議，將被解讀 9 月必升前奏。

三、聲明框架：130 字極簡體下的微詞檢視

華許上月首秀把聲明砍到約 130 字，刪光前瞻指引、只留「堅定回歸 2%」。摩根士丹利預估周三聲明大致不變，料將重申充足準備金、經濟「穩健擴張」、失業「變化不大」、通膨「居高不下」，但此次會議措辭是否固化、有無新增能源 / 關稅風險字眼，市場將逐字拆解。

四、華許發言：解釋權決定殖利率曲線