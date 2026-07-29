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外資砍222億、投信獨抗空 三大法人賣超317.57億元

鉅亨網新聞中心

台股今（29）日受費半重挫、韓股連兩日熔斷拖累，電子權值股走弱，盤中一度暴跌逾 2,200 點、失守 4 萬點，盤面僅光學鏡頭與記憶體模組族群逆勢抗跌，大盤指數尾盤跌幅收斂，終場下跌 1,564.18 點或 3.76%，收 40,039.18 點，創史上第七大跌點，成交值 1.08 兆元；三大法人合計賣超 317.57 億元。

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外資砍222億、投信獨抗空 三大法人賣超317.57億元。(圖:鉅亨網資料照)


觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 222.52 億；自營商賣超 185.99 億元；投信買超 90.94 億元，三大法人合計賣超 317.57 億元。



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三大法人買賣超TOP台股盤後台股收盤

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