韓股連兩天熔斷失守5300點！政府稱「暫不救市」引爆散戶怒火
鉅亨網編譯陳韋廷
韓股週二 (29 日) 盤中再度崩跌，綜合股指 (KOSPI) 一度重挫超過 12%，失守 5300 點大關，連 2 日觸發 Sidecar 熔斷機制，KOSDAQ 同步暫停交易 20 分鐘。截至週二，KOSPI 較 6 月歷史高點累計回撤已超 43%，市場恐慌情緒急劇蔓延。
面對散戶巨額虧損與輿論壓力，正隨總統李在明出訪巴西的青瓦台政策室室長金容範在聖保羅表示，政府正密切監控市場，「目前還沒到啟動股市平準基金階段」。
金容範將這輪暴跌定性為市場尋找均衡點的「再評估過程」，強調 AI 與半導體實際需求並非短暫現象，當前跌勢「不是需要政府層面介入的危機」。
金容範指出，外部誘因包括長鑫存儲 (CXMT) 等中國記憶體晶片企業擴產動向，以及市場對 AI 大規模投資能否轉化為實際營收的疑慮。他同時將韓股高波動歸因於散戶交易過度活躍、衍生品與槓桿 ETF 氾濫、三星電子與 SK 海力士佔比過高，令 KOSPI 與費半指數高度連動的三大結構痼疾。
他還特別切割槓桿 ETF 責任，稱「不能把所有問題都歸結為哪個原因」，金融委員會與金融監督院將從更宏觀維度檢視制度。
金容範此番「市場自我調節」論調在南韓網路社群引爆強烈反彈，批評者翻出現任政府執政初期高調喊出「KOSPI 5000 甚至 9000」目標、鼓勵散戶入場的舊帳，痛批「政府造勢吸散戶，崩盤就甩鍋市場」。
《Fntoday》等韓媒報導指出，投資人憤慨留言稱「鼓勵我們進場的是你們，現在說這是別人家的事」，部分網友亦不滿總統李在明對暴跌保持沉默。
分析人士預期，隨著融資追繳與強平壓力持續，散戶團體與在野黨對「造市不護市」的問責聲浪將進一步升溫，青瓦台口中的「再評估」，正變成政治與資本市場的雙重壓力測試。
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