鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-29 22:30

蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (30 日) 美股盤後公布 2026 會計年度第三季 (截至 6 月底) 財報，在 iPhone 維持售價、競爭對手因記憶體成本上漲而調高價格之際，蘋果營收可望創下 5 年來最強的同期增幅。

〈財報前瞻〉庫克最後一役！蘋果上季營收估增15.5% 料創5年同期最佳(圖：REUTERS/TPG)

這場財報電話會議也將是執行長庫克 (Tim Cook) 卸任前最後一次主持，市場除關注財報數字，也將檢視新任執行長特納斯 (John Ternus) 如何應對記憶體短缺、產品漲價及人工智慧 (AI) 布局落後等挑戰。

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蘋果股價今年來已上漲近 25%，本周二市值一度首度突破 5 兆美元，並超越輝達 (NVDA-US)，重新奪回全球市值最高企業寶座。蘋果過去因未跟進大型科技公司砸下巨資興建 AI 資料中心而遭投資人批評，如今隨市場開始質疑 AI 支出與投資報酬率之間的關係，蘋果相對保守的策略反而獲得肯定。

價格不漲奏效 iPhone 營收估增逾 20%

根據 LSEG 彙整的預估，蘋果上季營收可望年增 15.5% 至 1,086.5 億美元，雖略低於前一季增幅，仍將創 2021 年以來最強的會計年度第三季成長。獲利預估成長 18.1%，但毛利率可能由前一季的 49.3% 降至 47.9%。

iPhone 將是主要成長引擎，預估營收年增 20.8%，同樣創下 2021 年以來同期最大增幅。研究機構 Counterpoint 估計，在全球智慧手機上季出貨量降至 13 年低點之際，iPhone 出貨量仍成長 3%，帶動蘋果市占率升至接近 20%。Mac 營收增幅則可能由前一季的 5.7% 加速至 8.7%，iPad 營收增幅預估由 8% 放緩至 5.2%。

AI 資料中心大量建置造成記憶體及儲存晶片短缺，蘋果上月已將 iPad 與 Mac 起售價至少調高 100 美元，部分機型漲幅更超過 1,000 美元，但尚未調漲核心產品 iPhone。分析師普遍預期，蘋果可能在今年 9 月發表新款 iPhone 時提高售價，真正影響將在年底旺季浮現。

庫克最後一場財報會議 AI 難題交棒特納斯

庫克預定 9 月 1 日卸下執行長職務並轉任執行董事長，硬體工程主管特納斯將接棒，成為賈伯斯 (Steve Jobs) 之後蘋果第二位新任執行長。庫克掌舵 15 年間，蘋果市值成長約 14 倍，但公司未能推出媲美 iPhone 的全新硬體平台，高價 Vision Pro 也尚未打開大眾市場。

相較大型雲端業者今年 AI 資本支出普遍超過 1,000 億美元，蘋果全年資本支出預估僅略高於 110 億美元，主要透過 Google 技術及雲端服務推進 AI。蘋果重新設計的 Siri 已於 6 月推出測試版，預計今年秋季隨新款 iPhone 正式上線，其市場接受度將成為特納斯上任後的重要考驗。