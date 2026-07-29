鉅亨網編譯段智恆 2026-07-29 23:30

美國與伊朗的戰爭可能持續數月。多名美國、伊朗及歐洲現任與前任官員透露，雙方始終無法化解荷姆茲海峽控制權爭議，也難以達成長期停火協議，上月簽署的臨時和平協議如今已經破局。

伊朗革命衛隊最新向美軍位於約旦的基地發射飛彈，美軍與沙國部隊則攻擊伊拉克境內獲德黑蘭支持的武裝組織，報復其近期企圖襲擊沙國石油設施。美國總統川普隨後揚言，伊朗將遭到猛烈打擊。

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這波衝突發生前幾個小時，川普才對外交突破表示樂觀，也凸顯美伊戰事難以迅速落幕。知情人士預期，過去幾周反覆出現的「短暫交火、暫停攻擊、重新開戰」模式可能持續上演。

荷姆茲海峽控制權成停火最大障礙

伊朗雖在美國與以色列 2 月開戰後遭受重大軍事打擊，但德黑蘭相信仍能長期抵抗美國海上封鎖。伊朗領導階層認為，川普不會輕易把戰事全面升級，因為伊朗有能力重創波斯灣阿拉伯國家，美方也不願看到油價及汽油價格進一步上漲。

知情人士指出，國際油價上周升破每桶 100 美元，正是川普暫停每日空襲、重新尋求外交解決的原因之一。伊朗也認為，美國擴大戰爭的能力受到石油庫存及軍火消耗限制。白宮為壓低燃油價格持續釋出戰略石油儲備，使其降至 1980 年代以來最低水準；包括防空飛彈在內的精密武器也已大量消耗。

白宮發言人 Anna Kelly 反駁，匿名消息人士對川普想法的描述只是臆測，只有身為三軍統帥的川普知道下一步將採取何種行動。

即使如此，除非伊朗在荷姆茲海峽問題上讓步，川普也不太可能停止施壓。伊朗持續要求取得管理海峽航運的權力，並向能源油輪及其他船隻收取費用。全球平時約有五分之一的原油與液化天然氣供應經由荷姆茲海峽運輸，德黑蘭因此把控制這條航道視為對抗美國的重要籌碼及國家安全核心。

低強度衝突恐延續 核談判幾無進展

阿曼正居中協調短期安排，希望讓更多船隻通過荷姆茲海峽，為美伊重啟正式和平談判創造條件。不過，伊朗堅持單獨掌控進入波斯灣的船舶，使協商陷入停滯。

多數知情人士認為，最可能的發展是美伊維持較低強度交火，由波斯灣國家與巴基斯坦等國持續斡旋。雙方都不希望重演 3 月至 4 月初的全面戰爭，當時美國與以色列密集轟炸伊朗城市，德黑蘭則向美國的區域盟友發射數千枚飛彈及無人機。

川普也面臨國內政治壓力，許多共和黨人希望在 11 月期中選舉前結束戰爭。眾議院議長強生 (Mike Johnson) 日前直言：「我們必須結束這場戰爭。」不過，川普周一否認已對伊朗失去耐心，並稱自己「還有很多時間」。