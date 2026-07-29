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怕期中選舉前嚇壞債市！美國財政部料暫緩釋出擴大發債訊號

鉅亨網編譯段智恆

摩根大通策略師預期，美國財政部下周公布季度再融資聲明時，可能維持美債標售規模指引不變，避免在 11 月期中選舉前暗示將擴大長天期公債發行，進而驚動債市並推升政府借款成本。

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怕期中選舉前嚇壞債市！美國財政部料暫緩釋出擴大發債訊號(圖：REUTERS/TPG)

由 Jay Barry 領導的摩根大通團隊估計，未來 4 個會計年度美國政府將面臨 3.7 兆美元資金缺口。若要符合財政部所稱的「審慎債務管理」目標，官員理應調整長期沿用的措辭，把標售規模預計「至少未來幾季」維持穩定中的「至少」刪除，為未來增加發債規模預留空間。


不過，摩根大通認為，政治考量可能促使財政部暫時維持原有說法。若財政部下周更改措辭，市場可能解讀為擴大長天期公債供給的時點正在接近，投資人因而要求更高的期限溢價，使長天期殖利率進一步攀升、殖利率曲線變得更陡峭。

美國長天期公債殖利率目前已接近川普重新上任以來最高水準。財政部長貝森特去年也曾公開把發債計畫與殖利率水準連結，並多次強調壓低長期借款成本的重要性。

摩根大通指出，距離 11 月期中選舉只剩約 3 個月，長天期殖利率卻持續上升。在此情況下，財政部可能不願明確暗示長天期公債供給即將增加，避免債市波動影響選舉。美伊戰爭推升汽油價格，也已使川普政府近期支持率承受壓力，共和黨能否維持國會控制權更受關注。

值得注意的是，財政部 11 月的季度再融資聲明預定在期中選舉隔天公布。摩根大通認為，由於時間過於接近，加上當前政治情勢敏感，財政部可能直到 2027 年才修改發債指引。

該行警告，若下周刪除「至少」一詞，市場反應可能類似 2023 年 8 月，投資人為消化長天期公債供給增加而要求更高期限溢價，進一步推升長債殖利率。基於目前環境，財政部維持原有前瞻指引的可能性正持續升高。


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