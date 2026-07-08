鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-08 22:30

國際貨幣基金 (IMF) 周三 (8 日) 發布最新《世界經濟展望》(World Economic Outlook) 更新報告，將 2026 年全球經濟成長率預測自 4 月的 3.1% 微幅下修至 3.0%，並預估 2027 年可回升至 3.4%。

IMF下修今年全球經濟成長至3% AI熱潮抵銷中東戰火衝擊(圖：REUTERS/TPG)

IMF 指出，儘管中東戰爭推升能源價格、打擊市場信心，但 AI 投資熱潮持續帶動科技需求，協助全球經濟比預期更具韌性，不過仍警告中東衝突升級、全球貿易碎片化及 AI 市場預期修正，仍是未來經濟面臨的三大下行風險。

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IMF 表示，全球經濟目前正受到兩股相反力量拉鋸，一方面，中東衝突推高能源價格、擾亂供應鏈與全球貿易；另一方面，AI 浪潮帶動科技投資與需求持續擴張，抵銷部分戰爭帶來的負面衝擊，使全球經濟至今仍優於原先擔憂的情境。

報告指出，全球通膨降溫進展已有停滯跡象，將 2026 年全球通膨預測由 4.4% 上修至 4.7%，2027 年則可望降至 3.9%。IMF 表示，自 2 月底戰事爆發以來，能源價格已較戰前高出約 25%，並假設荷姆茲海峽將於 7 月中旬開始恢復通行，至 2027 年 3 月全面回到戰前水準。

AI 供應鏈成亮點 亞洲多國成長優於預期

IMF 指出，今年最大的正面驚喜主要來自亞洲，部分深度參與 AI 供應鏈的經濟體，即使高度依賴中東能源，仍受惠於 AI 硬體需求快速成長，展現優於預期的經濟表現。

其中，南韓第一季經濟年化成長率達 7.5%，遠高於 IMF 今年 4 月預估的 1.8%；台灣、馬來西亞及泰國同樣受惠 AI 相關設備出口、資料中心投資及科技資本支出增加，成長表現優於預期。IMF 也將中國 2026 年經濟成長率預測由 4.4% 上調至 4.6%，2027 年則由 4.0% 上修至 4.1%。

相較之下，依賴能源進口、且未能搭上 AI 浪潮的經濟體則普遍遭到下修。IMF 將歐元區 2026 年經濟成長率預測由 1.1% 下調至 0.9%，日本則由 0.7% 降至 0.6%；新興市場及開發中經濟體 2026 年成長率也由 3.9% 下修至 3.8%。美國 2026 年成長率則維持 2.3% 不變，2027 年微幅上調至 2.2%。

中東仍是最大變數 IMF 警告戰火恐再衝擊全球經濟

IMF 研究部世界經濟研究處處長 Deniz Igan 表示，全球經濟之所以能承受戰爭衝擊，主要受惠於各國釋出戰略石油儲備、企業快速調整供應鏈，以及能源使用效率提升。不過，她警告，若美伊停火協議破裂、衝突再度升級，全球經濟將面臨比首次戰爭爆發時更大的風險。

報告指出，美軍近日再度空襲伊朗，並撤銷伊朗原油出口豁免，加上荷莫茲海峽商船遇襲事件，使停火協議更加脆弱。若衝突持續延長，各國重新建立石油儲備的需求可能進一步推升油價，進而加劇全球通膨壓力。