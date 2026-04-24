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野村腳勤觀點： 台灣的多元 AI 題材優勢 隨著 AI 推論與 Agentic AI 的崛起，CPU 正重新站上 AI 基礎建設的核心位置，其重要性已不亞於 GPU 的算力本身；而當市場回過頭開始尋找 CPU 供應鏈的投資機會時，我們看到包括上游的矽智財（IP）、中游的晶圓代工與封裝測試、下游的插槽 / 散熱 / ABF 載板，幾乎整條 CPU 供應鏈與 AI GPU 供應鏈高度重疊，也讓台灣自然而然成為資金布局的首選市場。台灣具備全球最完整的 AI 供應鏈聚落，這也是最大的優勢，當面對市場修正輪動或特定產業出現利空的時候，多元的產業鏈結構能有效分散風險，使台股具備更有韌性的投資吸引力。

經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂 （二） AI 供應鏈瓶頸成關鍵 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，漲價題材奠定台股底氣 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+31%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） AI 投資回報疑慮 ：市場高度檢視資本支出與 AI 投資回報率，部分個股進入估值消化與震盪期 （二） 對等關稅違憲變數 ：若關稅退稅將使美國雙帳赤字惡化並壓抑美元表現，出口型經濟體存在潛在壓力 AI 供需結構延長榮景期，多頭仍具續航力 多頭行情什麼時候會結束? 這應該是目前所有投資人的心聲。若是從景氣循環角度觀察，我們確實看到行情進入榮景期（景氣後段）的初步跡象（例如：勞動力市場降溫、美國消費與零售銷售的成長率高於可支配所得成長）；然而，這不代表對後市不看好，相反的，投資人更應該把握這段「行情大魚尾」，關鍵在於開啟本輪多頭循環的 AI 基建需求目前仍極度供不應求，包括先進製程、記憶體、ABF 載板乃至電力基礎建設，所有新產能的開出仍需數年時間，短期內需求難以被滿足，這也使得榮景期具備被延長的條件。野村投信認為，在產能全面轉為供過於求之前，市場仍有機會持續推升至更高水位，不排除行情仍可延續三年以上。在策略上，建議投資人無須預測市場高點，也不宜使用槓桿，應聚焦於產業龍頭、技術明顯領先且已具穩定獲利能力的企業，耐心參與趨勢成長，在結構性成長尚未結束之前，行情往往比市場預期來得更長，以紀律與節奏穩健布局，才能把握這一段屬於長線投資人的行情。

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