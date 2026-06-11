鉅亨網編譯許家華 2026-06-11 11:10

美伊衝突急速升溫，美軍在總統川普指示下對伊朗境內多處軍事目標發動新一輪空襲後，波斯灣局勢進一步惡化。科威特宣布啟動防空系統並攔截空中目標，巴林則拉響防空警報要求民眾避難。與此同時，伊朗宣稱對美國船艦發動飛彈與無人機攻擊，並正式宣布全面封鎖荷姆茲海峽，警告任何試圖通行的船舶都將成為攻擊目標，使中東衝突再度逼近全面擴大的臨界點。

美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，美軍於美東時間周三 (10 日) 下午 5 時 15 分開始對伊朗境內多個目標發動額外「自衛性打擊」，並於晚間 9 時 04 分完成行動。此次攻擊鎖定伊朗軍事監視系統、通訊設施及防空陣地，目標是消除對美軍部隊及區域商業航運構成威脅的軍事能力。CENTCOM 強調，行動是為回應伊朗持續且毫無正當理由的挑釁行為。

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就在美軍完成空襲約一小時後，科威特武裝部隊在社群平台 X 發布聲明表示，防空系統正在攔截「敵對空中目標」，但未說明攻擊來源。巴林內政部隨後也發布警報，要求民眾立即前往安全地點避難。

根據多家外媒報導，伊朗隨後向科威特、巴林及其他美軍設施所在區域發射飛彈與無人機進行報復。美方表示，多數攻擊已遭攔截或未能命中目標，但區域緊張局勢顯著升高。近期科威特及巴林已數度成為伊朗報復性攻擊目標，其中科威特國際機場本月稍早甚至遭飛彈波及，造成死傷及設施損毀。

伊朗國營媒體則報導，伊朗軍方已對荷姆茲海峽附近美國船艦發動飛彈及無人機攻擊，並宣布全面關閉荷姆茲海峽。伊朗聯合軍事司令部警告，任何船舶若試圖穿越海峽，都將被視為合法打擊目標。

不過，美國軍方否認航道已完全中斷，並表示商業船隻仍持續通行，美軍也未有軍艦遭擊中的情況。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸命脈之一，平時承擔全球約 20% 的原油與液化天然氣 (LNG) 海運量。自美伊戰爭於 2 月底爆發以來，伊朗已多次限制或封鎖航道，導致全球能源供應持續受到衝擊。

川普周三稍早在白宮簽署《Secure America Act》時曾強硬表示，美軍前一天已重創伊朗，當天還將再次發動猛烈攻擊。

川普說：「我們昨天狠狠打擊了他們，今天還會再狠狠打擊一次。我們會攻擊他們，而且會非常猛烈地攻擊。」

他同時要求伊朗儘速簽署和平協議，並表示美方希望達成一項「真正有效且有意義的協議」。

川普隨後在 Truth Social 發文批評伊朗拖延談判，並警告德黑蘭將為此「付出代價」。他更宣稱伊朗軍隊已遭到徹底擊潰，海軍與空軍幾乎不復存在。

不過在軍事升級同時，川普也向媒體透露，自己已直接與伊朗官員通話。根據他說法，伊朗方面要求美國停止轟炸，而美軍空襲行動將很快停止。他並強調，以色列並未參與此次攻擊，但也保留未來進一步軍事行動的可能性。當被問及停火是否已經結束時，川普則表示，目前的停火是「歷史上遭違反最嚴重的停火協議」。

伊朗方面則釋出更強硬訊號。伊朗國會國家安全委員會主席 Ebrahim Azizi 在 X 發文警告：「這一次，戰爭將不會只侷限於中東地區。」

分析人士認為，此番表態意味著伊朗可能考慮擴大報復範圍，甚至對區域外美國利益採取行動。

市場方面，投資人對衝突升級反應強烈。美國原油 (WTI) 價格一度上漲近 2%，至每桶 89.72 美元；布蘭特原油上漲 1.3%，至 92.74 美元。到了周四亞洲時段，隨著伊朗正式宣布關閉荷姆茲海峽，油價進一步攀升，布蘭特原油升至 95.40 美元，WTI 漲至 92.63 美元。

同時，美股期貨走弱，市場避險情緒升溫。報導指出，道瓊工業指數期貨自川普發表強硬言論後累計下跌超過 600 點。

能源研究機構 Rystad Energy 首席經濟學家 Claudio Galimberti 先前曾警告，若中東衝突持續惡化，加上全球原油庫存已降至偏低水準，國際油價未來數個月可能升至每桶 150 美元。