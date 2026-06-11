鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-12 07:00

黃金周四 (11 日) 反彈 2%，美國總統川普宣布取消原定對伊朗的軍事打擊之後，緩解了市場對油價上漲進而帶動通膨升溫、並導致利率居高不下的擔憂。

黃金現貨跳漲 2%，報每盎司 4153.71 美元，盤中一度觸及去年 11 月下旬以來最低。

8 月交割的黃金期貨收低 0.5%，報每盎司 4114 美元。

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川普表示，他已取消原定於周四對伊朗的空襲計畫。短短數小時前，他曾威脅將發動更多打擊，還揚言希望「奪取」石油出口樞紐哈格島。

川普補充說，美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及及其他國家，已批准有關潛在協議的「討論和最終要點」。

道明證券大宗商品策略師 Ryan McKay 說：「我們此前已多次看到有關協議的消息，但最終並未成為現實…… 但如果這一次屬實，當然可能幫助金價脫離低點。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，在川普決定取消攻擊行動之後，美國 12 月升息的機率從 69% 降至 62%。

投資人靜待下周的聯準會 (Fed) 會議，這將是華許擔任 Fed 主席後的首場會議，市場預期決策官員將維持利率不變。

美國周四公布，截至 6 月 6 日當周，美國初領失業救濟金人數升至 22.9 萬人，高於分析師所估的 21.9 萬人。

美國同日公布的 5 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅超出預期，而據周三公布的數據，由於能源相關產品價格急漲，5 月消費者物價指數 (CPI) 以三年來最快速度攀升。

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