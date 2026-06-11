〈美股盤後〉川普取消攻擊伊朗計畫 道瓊暴漲超930點 費半狂飆近8%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-12 05:21

美國總統川普取消對伊朗空襲計畫、並暗示美伊協議接近達成，激勵市場風險偏好急速回升，美股週四 (11 日) 強勢反彈，道瓊工業指數暴漲逾 900 點，科技股全面回神，國際油價急瀉超過 4%。

川普取消攻擊伊朗計畫 道瓊暴漲超930點 費半狂飆近8%(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普週四稍晚在社群平台發文表示，與伊朗的談判已獲得伊朗最高領導層批准，各方已就協議內容與細節達成共識，因此他決定取消原定於當晚進行的空襲與轟炸行動，並透露協議簽署的時間與地點將於近期公布。

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油市則上演戲劇性反轉。川普稍早曾揚言，美軍將於週四晚間對伊朗發動新一輪攻擊，並計畫奪取伊朗最大石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island)，甚至「全面接管」伊朗能源產業。不過，隨著川普宣布取消軍事行動，市場對原油供應中斷的擔憂迅速降溫。

布蘭特原油期貨大跌逾 4%，跌破每桶 90 美元，回落至 89 美元附近；西德州原油 (WTI) 亦下跌超過 4%，回落至每桶 87 美元左右。

經濟數據方面，美國勞工統計局公布，5 月生產者物價指數 (PPI) 增幅高於市場預期，前一日公布的消費者物價指數 (CPI) 同樣顯示通膨升溫，使投資人持續關注聯準會未來利率政策動向。

美股週四 (11 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 929.97 點，或 1.86%，報 50,848.75 點。

那斯達克指數大漲 640.16 點，或 2.54%，報 25,809.66 點。

S&P 500 指數上漲 127.31 點，或 1.75%，報 7,394.30 點。

費城半導體指數狂飆 964.98 點，或 7.91%，報 13,171.44 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 447.66 點，或 2.70%，報 17,041.90 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.45%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.47%。

台股 ADR 漲勢凌厲。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.26%；日月光 ADR (ASX-US) 飆高 7.29%；聯電 ADR (UMC-US) 噴漲 9.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.90%。

企業新聞

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 週四締造資本市場新紀錄，透過首次公開募股 (IPO) 募得 750 億美元，成為史上規模最大的 IPO 案。此次 IPO 定價為每股 135 美元，共發行 5.56 億股普通股，並授予承銷商額外認購約 8330 萬股的超額配售權。

市場資金提前卡位相關概念股，而持有 SpaceX 股權的 EchoStar 成為受惠者之一，EchoStar (SATS-US) 股價急拉超 11%。

英特爾 (INTC-US) 週四瘋漲 9.27% 至每股 116.96 美元。美國銀行一口氣將評級從「表現不佳」調升兩級至「買進」，認為隨著代理式人工智慧 (Agentic AI) 興起，中央處理器 (CPU) 需求將重新增溫，有助於英特爾迎來新的成長契機。

軟體巨頭甲骨文 (ORCL-US) 股價重創 8.53% 至每股 184.10 美元，雖然甲骨文最新一季營收及獲利均優於市場預期，並同步上調全年獲利展望，但因透過股權及債務融資額外籌資 200 億美元，以支應龐大的 AI 基礎建設投資，股價承壓。

國防承包商通用動力 (GD-US) 漲超 5% 至每股 358.86 美元。傑富瑞將該股評級由「持有」調升至「買進」，認為公司先前投入的資本開始開花結果，近期業績表現持續強勁，並將目標價調高至 400 美元。

華爾街分析

Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 表示，市場對中東衝突的反應相對冷靜，並未出現明顯恐慌。近期公布的通膨數據顯示，油價上漲尚未廣泛傳導至其他經濟領域，因此整體經濟基本面依然穩健。

Martin 認為，對金融市場而言，目前的環境大致仍屬於「維持現狀」的局面，投資人並未因地緣政治風險升溫而大幅改變布局。