台積電被告侵權！美國議員要求依法保護專利
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據《Axios》10 日（周三）報導，一群美國國會共和黨籍議員正敦促美國國際貿易委員會（ITC）在一宗涉及台積電 (2330-TW) (TSM-US) 的案件中嚴格執行美國專利權。
《Axios》指出，這讓一場爭端再度升級──外界正密切關注台積電是否因其為美國提供在全球 AI 競賽中保持領先所需的關鍵晶片，而獲得美方特殊待遇。
行政法法官預定 6 月作出初步判定，而 ITC 的最終決定預計在 10 月左右揭曉。
在一封 5 月 22 日發出的信函中，眾議員 Ryan Zinke，參議員 Tim Sheehy、Roger Marshall 以及 Bernie Moreno，向 ITC 主席 Amy Karpel 表示， ITC 應禁止任何被查出侵犯美國專利的外國製造晶片進口。
這些議員主張，強力執法才能保護美國的競爭力，且具有戰略重要性的企業不應享有特權。台積電對此回應，公司在所有營運所在國均遵守當地法律。
ITC 的這項調查源於 Longitude Licensing 和 Marlin Semiconductor 這兩家公司指控。這兩家實體位於都柏林，隸屬於智慧財產權管理公司 IPValue Management，該公司則由舊金山私募股權基金 Vector Capital 擁有。
這兩家公司指控，採用台積電最先進製程製造的晶片，侵犯了他們的專利。Marlin 是在 2021 年從台灣另一家晶片製造商聯電手中取得這些專利。
該訴狀點名了蘋果、博通（Broadcom）等多家公司，但風暴中心仍是台積電，台積電是這家全球最大晶片製造商，也是美國市場絕大多數晶片的核心來源。
根據台積電的財報文件顯示，去年營收有 75% 來自北美市場；在整體 AI 熱潮與晶片供應短缺推波助瀾下，其股價今年以來大幅飆漲 96%。
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