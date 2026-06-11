鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-11 12:14

台積電被告侵權！美國議員要求依法保護專利。（圖：Shutterstock）

《Axios》指出，這讓一場爭端再度升級──外界正密切關注台積電是否因其為美國提供在全球 AI 競賽中保持領先所需的關鍵晶片，而獲得美方特殊待遇。

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行政法法官預定 6 月作出初步判定，而 ITC 的最終決定預計在 10 月左右揭曉。

在一封 5 月 22 日發出的信函中，眾議員 Ryan Zinke，參議員 Tim Sheehy、Roger Marshall 以及 Bernie Moreno，向 ITC 主席 Amy Karpel 表示， ITC 應禁止任何被查出侵犯美國專利的外國製造晶片進口。

這些議員主張，強力執法才能保護美國的競爭力，且具有戰略重要性的企業不應享有特權。台積電對此回應，公司在所有營運所在國均遵守當地法律。

ITC 的這項調查源於 Longitude Licensing 和 Marlin Semiconductor 這兩家公司指控。這兩家實體位於都柏林，隸屬於智慧財產權管理公司 IPValue Management，該公司則由舊金山私募股權基金 Vector Capital 擁有。

這兩家公司指控，採用台積電最先進製程製造的晶片，侵犯了他們的專利。Marlin 是在 2021 年從台灣另一家晶片製造商聯電手中取得這些專利。

該訴狀點名了蘋果、博通（Broadcom）等多家公司，但風暴中心仍是台積電，台積電是這家全球最大晶片製造商，也是美國市場絕大多數晶片的核心來源。