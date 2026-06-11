鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 13:20

中東局勢緊張程度升級，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 周四 (11 日) 發表聲明，宣布向約旦、巴林及科威特境內的多處美軍軍事設施，發動大規模彈道飛彈與無人機襲擊。此次行動旨在報復美軍先前對德黑蘭周邊及伊朗南部的軍事打擊。

根據伊朗官方說法，其航太部隊向約旦的阿茲拉克空軍基地發射了 12 枚彈道飛彈。伊朗方面強調，此基地是美軍 F-35、F-15 及 F-16 戰鬥機的主要部署點，此次襲擊摧毀了基地內的關鍵設施及「大量戰機」。

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雖然美方尚未正式回應確切損害，但美國國務院已對駐約旦公民發布緊急警報，要求其留意領空內的飛彈與無人機威脅，並立即就地避難。

除了約旦，伊朗的打擊範圍涵蓋了整個區域。IRGC 聲稱共襲擊了約 18 個重要的美軍目標，包括科威特的 Ali Al Salem 與 Ahmad Al Jaber 基地，以及巴林的 Sheikh Isa 基地。此外，美軍第五艦隊所在地及愛國者飛彈防禦系統也成為攻擊對象。科威特方面則表示已啟動防空系統攔截「敵對目標」。

此次大規模襲擊是對美軍先前行動的回擊。美國總統川普表示，美軍共發射 49 枚戰斧飛彈打擊伊朗境內目標，其中部分目標距離首都德黑蘭僅 40 英里。儘管川普在受訪時表示其生日願望是「世界和平」，但他同時指示美軍中央司令部完成多輪「防禦性打擊」，並強硬表示將繼續對伊朗施壓。