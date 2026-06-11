鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-12 06:20

美國總統川普與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 週四 (12 日) 就美伊協議進展進行通話。儘管以色列並未參與美國與伊朗之間正在醞釀的諒解備忘錄 (MoU)，但尼坦雅胡對川普承諾未來最終協議將納入限制伊朗核計畫與飛彈能力等條件表示歡迎。

與此同時，伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》(Fars News Agency) 則透露，德黑蘭批准該協議草案的可能性「相當高」。

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以色列總理辦公室週四聲明指出，川普已向尼坦雅胡說明美伊談判的最新進展。雖然以色列並非諒解備忘錄的簽署方，但川普承諾，正式談判完成後的最終協議將包括移除濃縮核材料、拆除鈾濃縮設施、限制飛彈生產，以及終止伊朗對區域代理武裝組織的支持。

聲明表示，尼坦雅胡對川普在上述議題上的立場表達感謝。

不過，在以色列官方發布聲明前，一名以色列高級官員向以色列第 12 頻道新聞 (Channel 12 News) 表示，以方並未事先接獲美伊已達成最終協議的通知。

該官員指出，據以方掌握的資訊，伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 尚未批准相關協議，也沒有任何最終框架文件已正式完成。

第 12 頻道報導稱，尼坦雅胡原定召開的安全情勢評估會議在開始不久後，因接獲一通「外交電話」而提前結束，外界普遍認為與川普通話有關。

另一方面，伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》稍晚報導指出，目前德黑蘭批准該提案的機率相當高，諒解備忘錄草案仍有待伊朗與美國兩國最終拍板。

報導稱，由於穆吉塔巴遲遲未批准協議，川普先前曾對談判進展緩慢感到不滿，並要求修改草案內容。

根據目前規劃，協議內容將要求戰事在所有戰線全面結束，尤其是黎巴嫩方向。同時，若協議順利推進，荷姆茲海峽將重新開放，美國也將逐步放寬對伊朗港口的封鎖，並提供部分制裁鬆綁措施。

不過，這份諒解備忘錄本身並不會直接解決伊朗核計畫爭議，而是啟動另一項獨立談判機制，針對未來核限制措施進行磋商。根據先前消息，相關談判預計將持續 60 天。

此前，川普在 Truth Social 發文表示，他已取消原定對伊朗發動的軍事打擊，並稱美伊雙方正朝達成協議方向取得進展，為近期持續升溫的中東局勢帶來新的轉折。