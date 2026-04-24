鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-24 11:43

受美伊戰爭推升能源價格影響，日本 3 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增率升至 1.8%，為五個月來首度加速。

能源通膨來襲！日本3月核心CPI五個月首見加速 支持日銀「漸進升息」路徑 (圖:Shutterstock)

根據日本政府周五 (24 日) 公布的數據，剔除生鮮食品價格的核心通膨率為 1.8%，符合經濟學家預期且高於 2 月的 1.6%。

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3 月名目通膨率為 1.5%，高於 2 月的 1.3%，但連續第二個月低於日本銀行 (BOJ) 設定的 2% 目標。至於剔除生鮮食品與能源價格的「核心核心」(core-core)通膨率，則從 2 月的 2.5% 降至 2.4%，創下 2024 年 10 月以來新低。

日本首相高市早苗正研議減緩燃料成本上漲對經濟衝擊的措施，目前除了釋出原油儲備以外，3 月起也擴大燃油補貼。高市早苗計劃將全日本平均油價壓在每公升 170 日元 (約 1.07 美元)，並警告若無補貼，油價可漲到每公升 200 日元。

受惠於政府取消暫時汽油稅等支持措施，日本 3 月能源成本下降 5.7%。

東方匯理銀行 (Credit Agricole - CIB Japan) 分析師指出，若原油維持高檔且政府未擴大補貼，核心 CPI 年增率到 2026 財政年度年底可能逼近 3%。

然而，能源支出增加將削弱購買力，導致「核心核心」指標可能低於 2%。這將使日本銀行 (BOJ，央行) 與政府的看法出現分歧：日銀關注通膨預期攀升，政府則更擔心經濟放緩。

日銀周一公布的調查顯示，逾 83% 受訪者預期一年後物價將上漲。美銀 (BofA) 分析師 Takayasu Kudo 指出，能源價格上漲的影響到了夏季預料更加明顯，這將強化日銀維持「漸進升息」軌跡的論點。