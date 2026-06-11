鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-12 06:00

《MarketWatch》報導，甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 股價周四 (11 日) 大跌 8.5%，顯示華爾街對其最新財報反應負面。

甲骨文陷25年來最慘跌勢，市場激辯AI關鍵問題(圖：Shutterstock)

儘管甲骨文的營收與獲利皆優於分析師預期，但由於投資人正面臨一個關鍵的不確定性：甲骨文能否將龐大的人工智慧 (AI) 積壓訂單真正轉化為營收？因此股價仍大幅下挫。

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根據道瓊市場數據，若以五個交易日計算，甲骨文股價累計跌幅達 25%，為自 2001 年以來最慘烈的五日跌勢。

在第四財季中，甲骨文的剩餘履約義務 (RPO)，即已簽約但尚未認列為營收的合約價值，暴增至 6,380 億美元，其中新增淨訂單達 850 億美元。

然而，儘管甲骨文的積壓訂單持續增加，Jefferies 分析師 Brent Thill 在周三的報告中指出，市場的「核心爭論」在於，這些合約是否真的能夠轉換成營收。他特別提到，甲骨文季營收雖優於市場預期，但超預期的幅度遠小於去年同期。

甲骨文第四季營收為 191.8 億美元，僅比市場共識預期高出 8,100 萬美元，不到 1%。而去年同期則比市場預期高出超過 3 億美元。

此外，甲骨文傳統軟體業務在最近一季出現放緩。Thill 表示，其雲端應用業務成長率較前一季下降 2 個百分點至 9%，這使得「SaaS 末日論 (SaaSpocalypse)」仍揮之不去。

另一方面，甲骨文管理層維持 2027 會計年度營收目標為 900 億美元 不變，令原本期待上調財測的多頭投資人感到失望。

同時，甲骨文計劃在 2027 會計年度投入高達 950 億美元資本支出建造 AI 基礎設施，這也將使公司的自由現金流進一步惡化。

這再次引發市場對於甲骨文「過度支出」的長期疑慮。摩根士丹利分析師 Todd Castagno 在周二報告中指出，甲骨文及其他超大型雲端業者目前面臨一個問題：基礎設施建設支出增加的速度，遠遠快於這些設施轉化成實際營收的速度。

截至今年 2 月一季，甲骨文記錄了 2,610 億美元尚未開始執行的租賃合約，這顯示公司仍有大量資料中心建設工程尚未完成，因此相關營收尚無法認列。摩根士丹利指出，在所有大型雲端服務供應商中，甲骨文的積壓訂單規模是最大的。

雖然 Thill 認為這次股價大跌有些反應過度，但他也承認「市場對於 RPO 能否順利轉換成營收，以及雲端應用業務成長放緩的擔憂，確實存在。」

儘管如此，他仍認為甲骨文的 AI 基礎設施故事沒有改變。甲骨文的雲端運算業務 Oracle Cloud Infrastructure(OCI) 第四季年增率達 93%，優於華爾街預期的 89%。在 2026 會計年度，公司向客戶交付了 1.2GW(百萬瓩) 的資料中心容量，而在 2027 會計年度第一季，公司預計將接近再交付 1GW 容量。

TD Cowen 分析師 Derrick Wood 在周四報告中指出，甲骨文大跌的原因，很可能是市場擔心公司在擴建新資料中心期間，短期毛利率將承受壓力。不過，他認為 OCI 未來兩年仍有能力維持超過 100% 的成長率，而長期來看，AI 業務的毛利率有望達到 30% 至 40%。

在財報電話會議中，管理層也表示，多座新的資料中心預計將於 2027 年正式上線。