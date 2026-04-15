囊括13座理柏基金獎 野村投信實至名歸
鉅亨研報
2026 年野村投信旗下基金與總代理品牌基金共獲得 13 座理柏台灣基金獎獎項，其中野村投信台股團隊共獲得 6 座獎項，表現突出。除了理柏台灣基金獎，野村投信旗下台股團隊今年亦獲得 2 座傑出基金金鑽獎。此外，亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management) 公布的 2026 年 Best of Best Awards 得獎名單中，野村投信第六度獲得台灣最佳退休基金管理公司，以及第五度榮獲台灣最佳股票管理公司，亞洲資產管理雜誌首度舉行的 ETF Awards，野村投信旗下之主動野村臺灣優選 (00980A-TW)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 獲得台灣最佳年度發行 ETF 之殊榮 (資料來源：亞洲資產管理雜誌；日期：最佳退休基金管理公司：2018~2020 年，2024 ~2026 年；最佳股票管理公司：2020~2023 & 2026 年；最佳年度發行 ETF：2026)。
野村中小基金與野村平衡基金今年同時獲得傑出基金金鑽獎與理柏台灣基金獎的肯定，獲得專業機構認同。首先，野村中小基金總計已獲得 26 座理柏台灣基金獎與 10 座傑出基金金鑽獎，可謂基金獎之常勝軍 (資料來源： Lipper，年度：2013~2026；台北金融研究發展基金會，年度：2015~2017，2020~2022，2024、2026)。基金投資鎖定高獲利、高成長、高配股及「轉機性強」的中小型個股，投資三高股票，追求超額報酬，尋求景氣翻揚時的股價爆發力，該基金主要投資於股本在新台幣 80 億元以下的台灣中小型股，由於個股差異性頗大，波動度也較高，投資團隊需具有扎實的研究能力與操盤功力，才能掌握長期獲利關鍵。
由於野村投信擁有研究資歷深厚、重視基本面選股的台股投資團隊，旗下的台股平衡型基金表現亦十分亮眼，野村平衡基金拿下理柏台灣基金獎 - 新台幣靈活混合型的三年期、五年期獎項，野村鴻利基金則獲得十年期獎項 (資料來源：Lipper；2026/04)。
全台首檔成立的主動式 ETF - 主動野村臺灣優選 (00980A)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 獲得亞洲資產管理雜誌頒發台灣最佳年度發行 ETF(資料來源：亞洲資產管理雜誌；日期：2026/03)。目前野村投信旗下已有兩檔台股主動式 ETF，即將迎來第三檔 - 主動野村臺灣高息 (00999A)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 預計於 4 月 13 日~ 16 日展開募集，為野村投信首檔採取主動高息策略之 ETF。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
【野村投信贊助刊登】
上列主動式 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。在合理風險下，主動式 ETF 基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治與經濟變動之風險等。雖投資主動式 ETF 基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資主動式 ETF 基金之風險。除上述主要之風險外，有關主動式 ETF 基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。ETF 上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。主動式 ETF 基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站或本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。主動式 ETF 基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。投資人於基金成立日前 (不含當日) 參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨資產價格波動所產生的風險。ETF 基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受 ETF 基金受益權單位之申購或買回。
ETF 基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
★ 00980A 野村臺灣智慧優選主動式 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數免責聲明：本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱證交所) 贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。上述指數係由證交所負責計算；惟證交所並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證交所所有。野村證券投資信託股份有限公司業已自證交所取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數或其簡稱發行量加權股價報酬指數之授權。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
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