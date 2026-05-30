鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-30 16:00

根據《The Motley Fool》報導，Meta 旗下擁有 Facebook、Instagram 及 WhatsApp 三大社群媒體平台，全球每日活躍用戶數已突破 35 億人。

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龐大的用戶基礎使廣告主趨之若鶩，廣告收入至今仍是 Meta 最核心的營收來源。隨著平台用戶持續增長，廣告主投放意願也將同步提升，形成正向循環。

憑藉長年穩健的獲利紀錄，Meta 於 2024 年首次宣布發放股息，成為少數兼顧股東回饋與成長投資的科技巨頭，同時吸引保守型與積極型投資人目光。

在 AI 領域，Meta 則早已深耕多年。公司不僅大規模建置資料中心、自主研發並訓練大型語言模型，更於去年成立超級智慧實驗室，展現搶佔 AI 制高點的企圖心。

目前，Meta 已將 AI 工具全面整合至旗下社群平台，包括推出虛擬助理、強化特色功能，並將 AI 引入廣告投放流程，大幅提升廣告精準度與成效。此舉有望進一步鞏固廣告主的投放信心，推動廣告營收持續成長。

此外，Meta 近期也宣布推出消費者訂閱方案，付費用戶可解鎖旗下應用程式的進階功能。

與此同時，據科技媒體《TechCrunch》報導，公司也正測試針對企業用戶的訂閱方案，以及提供更強算力的 AI 服務計畫，讓 Meta AI 用戶得以處理更複雜的查詢需求。

分析指出，此舉將為 Meta 開闢全新的經常性營收管道，並有望隨功能更新與客群擴展而持續壯大。

Meta 本益比僅 19 倍，估值低廉原因曝光

儘管基本面亮眼，Meta 目前的預估本益比僅約 19 倍，不僅是「七巨頭」中最便宜的一家，而且已經持續一段時間，放眼其龐大的獲利基礎與 AI 市場的成長潛力，估值更顯物超所值。

分析指出，Meta 估值長期偏低，主要原因在於其 AI 貨幣化路徑較長。

雖然 Meta 近年大舉投入 AI 領域，但與輝達 (NVDA-US) 等晶片公司，或亞馬遜 (AMZN-US) 等雲端運算巨頭不同，Meta 並未立即將這些投資轉化為收入。

在 AI 熱潮興起初期，許多企業便已開始向客戶銷售相關產品與服務；然而，Meta 必須先建立自身的 AI 技術能力，再進一步將這些技術整合至旗下產品。

因此，相較於其他 AI 受惠企業，Meta 的 AI 變現路徑更長，這對其商業模式而言其實相當正常。