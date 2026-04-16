鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-16 10:20

聖路易聯準銀行總裁穆薩勒姆 (Alberto Musalem) 周三 (15 日) 表示，受中東衝突推升油價影響，美國今年核心通膨率預估維持在 3% 左右，高於聯準會 (Fed) 設定的 2% 目標，這將讓政策前景更複雜，並強化按兵不動的理由。

穆薩勒姆接受路透專訪時指出，近期的能源成本飆升，預料將轉嫁為更廣泛的價格壓力，導致剔除波動較大食品與能源項目的核心通膨率，到今年年底可能仍落在「3% 上下」，且面臨上升風險。

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因此，Fed 可能讓基準利率目標區間維持在現行的 3.50–3.75% 一段時間，以觀察未來幾個月的通膨、就業及經濟數據，這個觀點已獲得許多同僚認同。

市場原先預期 Fed 將於 2026 年降息，但伊朗戰爭爆發與隨之而來的油價飆升，讓市場認為政策將轉向更長期觀望。

穆薩勒姆形容，當前經濟環境受多重供給面衝擊影響，包括高油價、關稅以及緊縮的移民政策，這些因素在推升成本的同時也拖累了經濟成長。他預估，美國今年的經濟成長率將放緩，約介在 1.5-2.0% 之間。

雖然房價壓力緩解、關稅效應消退可減輕一部分生活成本壓力，但穆薩勒姆警告，通膨風險處在平衡偏高的狀態，也特別提到服務業通膨仍頑強。