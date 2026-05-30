Palantir 42倍本益比遠超ServiceNow！分析師：真正值得買的是「這一檔」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-30 15:00

Palantir本益比高達42倍仍被看好。(圖：Shutterstock)

《The Motley Fool》指出，ServiceNow 目前的預期本益比約為 6 倍，而帕蘭提爾科技則高達 42 倍，乍看之下，ServiceNow 似乎是更「合理」的選擇。

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然而，深入檢視兩家公司的成長動能後，結論恰恰相反。

帕蘭提爾科技：政府與商業雙引擎全速前進

帕蘭提爾科技是一家重要的政府承包商，其核心業務是提供能夠跨越大量系統蒐集海量資料的平台，並利用 AI 技術從中找出關聯與模式。

憑藉其廣泛的資料整合能力以及 AI 驅動的決策系統，帕蘭提爾科技能為情報機構和軍事指揮官提供即時分析與可執行的決策建議。

在政府端，美國國防部正申請 23 億美元擴大採用帕蘭提爾科技旗下的「Maven 智慧系統」，該系統支援 AI 輔助打擊任務與戰場數據分析，並計劃將其列為正式國防採購項目，確保長期預算挹注。

此外，移民及海關執法局、國務院、國土安全部及國稅局均已導入帕蘭提爾科技平台。今年第一季，帕蘭提爾科技美國政府合約營收達 6.87 億美元，年增幅高達 84%。

商業端的表現更為驚人。帕蘭提爾科技第一季美國商業營收達 5.95 億美元，年增率達 133%，單季成交百萬美元以上合約共 206 件，其中 47 件金額超過千萬美元，顯示企業客戶需求仍在快速擴張。

展望全年，帕蘭提爾科技將全年營收預測上調至 76.5 億至 76.6 億美元區間，且分析師預期此後仍有進一步上修空間。

ServiceNow：穩健成長，但光芒相形失色

ServiceNow 則是一家提供軟體即服務（SaaS）的企業，主要業務涵蓋 IT 服務管理、客戶服務以及人力資源管理等領域。

該公司的 AI 平台被設計為一套整合式解決方案，能夠蒐集資料、進行分析、提供 AI 驅動的建議，並進一步執行相關決策。

近年來，ServiceNow 亦透過收購 MoveWorks、Veza 及 Pyramid Analytics 持續壯大 AI 能力版圖，顯示 ServiceNow 正積極打造更完整的企業級 AI 生態系。

在財務表現方面，ServiceNow 今年第一季營收為 37.7 億美元，年增 22%；淨利 4.69 億美元。

然而，因中東地區軍事衝突導致部分合約延遲簽署，訂閱營收成長出現放緩跡象。公司預測第二季訂閱營收年增 22.5%，至 38.15 億至 38.20 億美元。

為什麼帕蘭提爾科技值得享有更高估值溢價？

儘管帕蘭提爾科技與 ServiceNow 皆受惠於企業 AI 支出成長，但分析人士認為，兩者未來的成長軌跡已出現明顯差異。

帕蘭提爾科技目前幾乎每天都能簽下價值超過 100 萬美元的大型合約。2026 年第一季，公司總合約價值達 42.62 億美元，較去年同期暴增 138%。

此外，帕蘭提爾科技 2025 年營收達 44.7 億美元，較 2024 年成長 56%，相當驚人。市場更是預期，帕蘭提爾科技 2026 年營收成長率將進一步加速至 72% ；2027 年營收預計再成長 44% ；總營收有望達到 111.7 億美元。

相比之下，ServiceNow 雖然同樣是一家優質企業，但成長速度相對溫和。其 2025 年營收達 132.8 億美元，年增 21%。

市場預期，ServiceNow 2026 年營收將成長約 22% ；2027 年成長率進一步放緩至 18.4% ；2027 年總營收約 191.9 億美元。

分析指出，雖然 ServiceNow 的營收規模仍明顯大於帕蘭提爾科技，但從成長率來看，帕蘭提爾科技顯然處於更高速擴張的階段。